Annemizi Saklarken dizisi oyuncuları kimler? Annemizi Saklarken konusu ve oyuncuları
Annemizi Saklarken dizisi oyuncuları merak ediliyor. Annemizi Saklarken dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Dizide geçmişindeki ağır travmalara rağmen, inadına hayat dolu bir kadın olan Handan’ın hikayesi anlatılıyor. Peki, Annemizi Saklarken dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?
Annemizi Saklarken dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Annemizi Saklarken dizisinin yönetmenliğini Barış Yöş üstlenirken senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan Annemizi Saklarken dizisinde Handan karakterine Hande Doğandemir, Dündar karakterine ise Kutsi hayat veriyor.
ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ OYUNCULARI
Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.
ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ KONUSU
Geçmişindeki ağır travmalara rağmen, inadına hayat dolu bir kadın olan Handan, en büyük hayali daha rahat bir hayata kavuşmak olan, üç çocuklu genç bir annedir. Handan, hayallerine kavuşmasının tek yolunun doğru bir evlilik yapmaktan geçtiğine inanır. Bu yolda en büyün engeli ise, zengin koca adaylarının gözünü korkutan çocuklarıdır. Üç çocukla servet avcısı olmaktan umudunu kesen Handan’ın hayatı, yolunun Dündar ve Zerrin Demir çiftiyle kesişmesiyle değişir.