Annemizi Saklarken dizisi nerede çekiliyor? Annemizi Saklarken dizisi hakkında bilgiler
Annemizi Saklarken dizisi konusu ve çekim yerleri ile merak edilen yapımlardan biri oldu. Yeni dizii Annemizi Saklarken bu akşam başlıyor. Dizi her hafta çarşamba akşamları ekrana gelecek. Annemizi Saklarken oyuncuları arasında Hande Doğandemir, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar gibi isimler bulunuyor. Peki, Annemizi Saklarken dizisi nerede çekiliyor?
Annemizi Saklarken dizisi bu akşam başlıyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Annemizi Saklarken dizisinde Dündar karakterine Kutsi, Handan karakterine ise Hande Doğandemir hayat veriyor. Dizide Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ KONUSU
Geçmişindeki ağır travmalara rağmen, inadına hayat dolu bir kadın olan Handan, en büyük hayali daha rahat bir hayata kavuşmak olan, üç çocuklu genç bir annedir. Handan, hayallerine kavuşmasının tek yolunun doğru bir evlilik yapmaktan geçtiğine inanır. Bu yolda en büyün engeli ise, zengin koca adaylarının gözünü korkutan çocuklarıdır. Üç çocukla servet avcısı olmaktan umudunu kesen Handan’ın hayatı, yolunun Dündar ve Zerrin Demir çiftiyle kesişmesiyle değişir.