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Televizyon
Haber Giriş: 08 Aralık 2021 - 10:02 | 

Annemizi Saklarken dizisi nerede çekiliyor? Annemizi Saklarken dizisi hakkında bilgiler

Annemizi Saklarken dizisi konusu ve çekim yerleri ile merak edilen yapımlardan biri oldu. Yeni dizii Annemizi Saklarken bu akşam başlıyor. Dizi her hafta çarşamba akşamları ekrana gelecek. Annemizi Saklarken oyuncuları arasında Hande Doğandemir, Kutsi, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar gibi isimler bulunuyor. Peki, Annemizi Saklarken dizisi nerede çekiliyor?

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Annemizi Saklarken dizisi bu akşam başlıyor. Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Annemizi Saklarken dizisinde Dündar karakterine Kutsi, Handan karakterine ise Hande Doğandemir hayat veriyor. Dizide Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.
2ANNEMİZİ SAKLARKEN NEREDE ÇEKİLİYOR

ANNEMİZİ SAKLARKEN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Annemizi Saklarken dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Çekimler Nişantaşı başta olmak üzere farklı semtlerde yapılıyor.
3ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ KONUSU

ANNEMİZİ SAKLARKEN DİZİSİ KONUSU

Geçmişindeki ağır travmalara rağmen, inadına hayat dolu bir kadın olan Handan, en büyük hayali daha rahat bir hayata kavuşmak olan, üç çocuklu genç bir annedir. Handan, hayallerine kavuşmasının tek yolunun doğru bir evlilik yapmaktan geçtiğine inanır. Bu yolda en büyün engeli ise, zengin koca adaylarının gözünü korkutan çocuklarıdır. Üç çocukla servet avcısı olmaktan umudunu kesen Handan’ın hayatı, yolunun Dündar ve Zerrin Demir çiftiyle kesişmesiyle değişir.
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