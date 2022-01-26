Annemizi Saklarken neden yok, bugün var mı? Annemizi Saklarken yeni bölüm final tarihi belli oldu

Annemizi Saklarken dizisinin bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Annemizi Saklarken yeni bölümü için araştırmalar hız kazandı. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi 26 Ocak Star TV yayın akışında yer almıyor. Annemizi Saklarken 8. Bölümün ne zaman ekrana geleceği ile ilgili açıklama yapıldı. Dizi 8. Bölümü ile final yapacak.