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Annemizi Saklarken neden yok, bugün var mı? Annemizi Saklarken yeni bölüm final tarihi belli oldu

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Annemizi Saklarken dizisi yeni bölümü her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Star TV’de yayınlanan Annemizi Saklarken 8. Bölümü ile final yapacak. Dizinin oyuncuları arasında Kutsi, Hande Doğandemir, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar gibi isimler yer alıyor. Peki, Annemizi Saklarken bu akşam var mı? İşte Star TV yayın akışı ve detaylar

1/4Annemizi Saklarken neden yok, bugün var mı Annemizi Saklarken yeni bölüm final tarihi belli oldu

Annemizi Saklarken dizisinin bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Annemizi Saklarken yeni bölümü için araştırmalar hız kazandı. Çarşamba akşamları yayınlanan dizi 26 Ocak Star TV yayın akışında yer almıyor. Annemizi Saklarken 8. Bölümün ne zaman ekrana geleceği ile ilgili açıklama yapıldı. Dizi 8. Bölümü ile final yapacak.

2/4ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN

ANNEMİZİ SAKLARKEN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Annemizi Saklarken dizisi final bölümü ile 2 Şubat akşamı ekrana gelecek. Dizi bu akşam Star TV yayın akışında yer almıyor. Annemizi Saklarken 8. Bölümü ile final yapacak.

3/4STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

4/4Annemizi Saklarken neden yok, bugün var mı Annemizi Saklarken yeni bölüm final tarihi belli oldu

20:00 Fındık İşi

22:00 Cumhurbaşkanı Özel

00:00 Fındık İşi

 

 

 

 

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