Annemin öğretmen çıktığı ev… Arkamdaki bu odada ben de kaldım!

HÜLYA KOÇYİĞİT

“Çocukluğumun en derin izlerini taşıyan yer…Yıllar sonra, öğrencisi olduğum Kuzguncuk İlkokulu’nun kapısından yeniden adım attım. Bir zamanlar koridorlarında neşeyle koşuşturduğum, bahçesinde şiirler okuduğum o okul… Bu kez Öğretmenler Günü vesilesiyle, geleceğin ışığı olan çocuklarımızı yetiştiren kıymetli öğretmenlerle bir araya gelmek bana tarifsiz bir duygu yaşattı.



Adımlarım beni o eski sınıfıma götürdü; tebeşir kokusunun, çocuk seslerinin arasında yıllar önce kalbime dokunan Melahat Öğretmenimin sıcak gülümsemesi geldi aklıma. Bize yalnızca harfleri, sayıları değil; sevgiyi, merhameti ve insan olmanın inceliğini öğreten, sabrıyla yol açan ilk rehberlerimizden biriydi. Her birimizin kalbinde unutulmaz bir iz bırakan Melahat Öğretmenim… Melahat Öğretmenime, geçmişime, çocukluğuma, anılarımın en naif hâline selam ettim bugün.