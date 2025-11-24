×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Annemin öğretmen çıktığı ev… Arkamdaki bu odada ben de kaldım!

Güncelleme Tarihi:

#Nazan Öncel#24 Kasım Öğretmenler Günü#Öğretmenler Günü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2025 11:25

Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı; duygusal paylaşımlar ve eski okul anıları dikkat çekti.