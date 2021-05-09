Annemin Ağacı OGM kampanyası nedir? Annemin Ağacı kampanyası ücretli mi? Ücretsiz katılım ekranı

Annemin ağacı OGM kampanyası, Türkiye geneli ağaçlandırma faaliyeti kapsamında Anneler Gününü de içerisine alarak güzel bir etkinliğe sahne oluyor. Annesinin isim ve soyismini yazarak Anneminagaci.com internet sitesi üzerinden belge üreten kişiler, bu belgelerini sosyal medya üzerinden de paylaşabilecek. Peki, ücretsiz olarak edinilebilecek olan Annemin Ağacı belgesi nasıl alınır? İşte, o detaylar