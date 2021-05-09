Annemin Ağacı OGM kampanyası nedir? Annemin Ağacı kampanyası ücretli mi? Ücretsiz katılım ekranı

Annemin Ağacı ile yeni bir fidan dikme kampanyası başlatan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü kapsamında erişime açtı. Anneminagaci.com adlı internet sitesinde 'Annelerimizin hatırası ile yurdun dört bir yanında kök salacak ormanlar için anneniz adına ücretsiz olarak fidan sahiplenebilirsiniz' ifadelerine yer veren OGM, Anneler Günü kapsamında fidan sahiplenilebileceğini duyurdu. Peki, Annemin Ağacı kampanyası ücretli mi? İşte, başvuru ekranı ve detaylı bilgiler
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Annemin ağacı OGM kampanyası, Türkiye geneli ağaçlandırma faaliyeti kapsamında Anneler Gününü de içerisine alarak güzel bir etkinliğe sahne oluyor. Annesinin isim ve soyismini yazarak Anneminagaci.com internet sitesi üzerinden belge üreten kişiler, bu belgelerini sosyal medya üzerinden de paylaşabilecek. Peki, ücretsiz olarak edinilebilecek olan Annemin Ağacı belgesi nasıl alınır? İşte, o detaylar
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Öncelikle OGM tarafından oluşturulan Annemin Ağacı isimli internet sitesine giriş yapınız.
Siteye girdikten sonra ekranda karşınıza çıkan 'Annenizin Adı Soyadı', 'Sizin Adınız Soyadınız', 'E-Posta Adresiniz' alanlarındaki boşlukları doldurunuz.
Bu alanları doldurduktan sonra 'Fidan Sahiplen' butonuna basınız.
Artık belgeniz hazır. İsterseniz indir butonuna basarak cihazınıza indirebilir ve sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz.