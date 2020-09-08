MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAnnem yoksa ben varım: Ünlü çiftin kızı annesine benzerliğiyle dikkat çekti
GeriMagazin Annem yoksa ben varım: Ünlü çiftin kızı annesine benzerliğiyle dikkat çekti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 08 Eylül 2020 - 13:57 | 

Annem yoksa ben varım: Ünlü çiftin kızı annesine benzerliğiyle dikkat çekti

Bir zamanlar dillere destan bir aşk yaşayan ünlü çiftin kızı 77'nci Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yıldız gibi parladı.

Backgrid UK, Splash News

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Genç kız annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

2
Abone Olgoogle-news

Bir dönem evli olan Uma Thurman ile Ethan Hawke'nin evliliğinden dünyaya gelen ilk çocukları Maya Thurman Hawke, Pieces of a Woman adlı filmin festival kapsamındaki galasına katıldı.

3
Abone Olgoogle-news

Filmin kadrosunda olmamasına rağmen de kırmızı halıya çıktığında bütün dikkatleri üzerine çekti Maya Thurman Hawke.

4
Abone Olgoogle-news

Ten rengi bir elbise giyen 22 yaşındaki Hawke, bu görünümünü koronavirüs önlemi olarak aynı renk bir maskeyle tamamladı.

5
Abone Olgoogle-news

Maya Thurman Hawke'nin, saç şekli, gülüşü ve bakışlarının annesine olan benzerliği dikkat çekti.

6
Abone Olgoogle-news

Maya Thurman Hawke, galadan önce denizin de keyfini çıkardı. Siyah bikinisiyle denize giren genç kız yanındaki arkadaşıyla neşeli saatler yaşadı.

7
Abone Olgoogle-news

Tıpkı annesi Thurman ve babası Hawke gibi oyuncu olarak kariyer yapmaya başlayan Hawke, Once Upon A Time In Hollywood'da da kamera karşısına geçti. Genç yıldız, Little Women, Stranger Things gibi dizilerde de oynadı.

8
Abone Olgoogle-news

Maya Hawke'nin annesi Uma Thurman ile babası Ethan Hawke, 1998 ile 2004 arasında evliydi. Hawke, Thurman'ı, çocuklarının dadısıyla aldatınca çiftin dillere destan aşkı da sona erdi.

9
Abone Olgoogle-news

Uma Thurman'ın Ethan Hawke ile olan evliliğinden Maya'dan başka bir çocuğu daha bulunuyor. Ünlü oyuncu Arpad Bousson'dan da Luna Thurman-Busson adını verdiği bir kız çocuğuna sahip.

10
Abone Olgoogle-news

Maya Hawke annesi Uma Thurman ile birlikte.

11
Abone Olgoogle-news

Maya, babası Ethan Hawke ile de zaman geçiriyor.

12
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi