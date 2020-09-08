Annem yoksa ben varım: Ünlü çiftin kızı annesine benzerliğiyle dikkat çekti
Bir zamanlar dillere destan bir aşk yaşayan ünlü çiftin kızı 77'nci Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda yıldız gibi parladı.
Backgrid UK, Splash News
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Genç kız annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti.
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Bir dönem evli olan Uma Thurman ile Ethan Hawke'nin evliliğinden dünyaya gelen ilk çocukları Maya Thurman Hawke, Pieces of a Woman adlı filmin festival kapsamındaki galasına katıldı.
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Filmin kadrosunda olmamasına rağmen de kırmızı halıya çıktığında bütün dikkatleri üzerine çekti Maya Thurman Hawke.
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Ten rengi bir elbise giyen 22 yaşındaki Hawke, bu görünümünü koronavirüs önlemi olarak aynı renk bir maskeyle tamamladı.
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Maya Thurman Hawke'nin, saç şekli, gülüşü ve bakışlarının annesine olan benzerliği dikkat çekti.
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Maya Thurman Hawke, galadan önce denizin de keyfini çıkardı. Siyah bikinisiyle denize giren genç kız yanındaki arkadaşıyla neşeli saatler yaşadı.
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Tıpkı annesi Thurman ve babası Hawke gibi oyuncu olarak kariyer yapmaya başlayan Hawke, Once Upon A Time In Hollywood'da da kamera karşısına geçti. Genç yıldız, Little Women, Stranger Things gibi dizilerde de oynadı.
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Maya Hawke'nin annesi Uma Thurman ile babası Ethan Hawke, 1998 ile 2004 arasında evliydi. Hawke, Thurman'ı, çocuklarının dadısıyla aldatınca çiftin dillere destan aşkı da sona erdi.
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Uma Thurman'ın Ethan Hawke ile olan evliliğinden Maya'dan başka bir çocuğu daha bulunuyor. Ünlü oyuncu Arpad Bousson'dan da Luna Thurman-Busson adını verdiği bir kız çocuğuna sahip.