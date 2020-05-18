MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri'Annem yine haklı çıktı' Ünlü şarkıcı karantina günlerini Ege'de geçiriyor
GeriMagazin 'Annem yine haklı çıktı' Ünlü şarkıcı karantina günlerini Ege'de geçiriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 16:06,

'Annem yine haklı çıktı' Ünlü şarkıcı karantina günlerini Ege'de geçiriyor

48 yaşındaki şarkıcı Göksel, ev karantinası günlerinde mutfakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına yazdığı satırlarla annesine bir kez daha teşekkürlerini sundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Korona salgının ilk günlerinde Göksel, Ege’de bir köye yerleşerek, izole hayat yaşamaya başladı. Ünlü şarkıcı günlük hayatından kareleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya başladı.

2
Abone Olgoogle-news

En son Instagram hesabından mutfakta çekilmiş bir karesini paylaşan Göksel altına şunları yazdı: Annem, bana ev işlerini öğretirken baya direnirdim 'Ben yemek yapmayacağım, öğrenmeme gerek yok ki' diye tutturmuştum.

3
Abone Olgoogle-news

O da ısrar ederdi 'bir gün ihtiyacın olabilir' diye. O gün geldi çattı, anneciğim yine haklı çıktı. Bu arada ben özenle yemek yapmanın ne kadar zevkli olduğunu keşfettim. Hele bir de sevdiklerin mutlu oluyorsa.

4İNSAN HER ŞEYE ALIŞIYOR
Abone Olgoogle-news

İNSAN HER ŞEYE ALIŞIYOR

Ünlü şarkıcı köy yaşamıyla ilgili, “İnsan her şeye alışıyor. Değişik bir hayatı deneyimliyorum. Bu süreçte en çok market poşetlerini temizlerken zorlandım” açıklamasını yapmıştı.

5İŞTE GÖKSELİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Abone Olgoogle-news

İŞTE GÖKSEL'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

İlkbahar çocukluğumdaki gibi gelmiyor sanıyordum. Meğer İstanbul’da hissedemiyormuşuz. Bahar hala çok güzelmiş̧... Bizim terli, beton binalarımız olmadan...

6
Abone Olgoogle-news

Dünya tatlısı, dost canlısı kuzucuklar. Ben bırakana kadar öyle bebek gibi durdu kucağımda. Kuşkusuz doğanın en vahşi canlıları bizleriz.

7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news

İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi