'Annem yine haklı çıktı' Ünlü şarkıcı karantina günlerini Ege'de geçiriyor
48 yaşındaki şarkıcı Göksel, ev karantinası günlerinde mutfakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına yazdığı satırlarla annesine bir kez daha teşekkürlerini sundu.
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Korona salgının ilk günlerinde Göksel, Ege’de bir köye yerleşerek, izole hayat yaşamaya başladı. Ünlü şarkıcı günlük hayatından kareleri de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmaya başladı.
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En son Instagram hesabından mutfakta çekilmiş bir karesini paylaşan Göksel altına şunları yazdı: Annem, bana ev işlerini öğretirken baya direnirdim 'Ben yemek yapmayacağım, öğrenmeme gerek yok ki' diye tutturmuştum.
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O da ısrar ederdi 'bir gün ihtiyacın olabilir' diye. O gün geldi çattı, anneciğim yine haklı çıktı. Bu arada ben özenle yemek yapmanın ne kadar zevkli olduğunu keşfettim. Hele bir de sevdiklerin mutlu oluyorsa.
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İNSAN HER ŞEYE ALIŞIYOR
Ünlü şarkıcı köy yaşamıyla ilgili, “İnsan her şeye alışıyor. Değişik bir hayatı deneyimliyorum. Bu süreçte en çok market poşetlerini temizlerken zorlandım” açıklamasını yapmıştı.
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İŞTE GÖKSEL'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
İlkbahar çocukluğumdaki gibi gelmiyor sanıyordum. Meğer İstanbul’da hissedemiyormuşuz. Bahar hala çok güzelmiş̧... Bizim terli, beton binalarımız olmadan...
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Dünya tatlısı, dost canlısı kuzucuklar. Ben bırakana kadar öyle bebek gibi durdu kucağımda. Kuşkusuz doğanın en vahşi canlıları bizleriz.