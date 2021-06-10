Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor
Usta oyuncu Nejat ve Necla Uygur'un oğlu Behzat Uygur çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Çocukluğu tiyatro sahnelerinde geçen Behzat Uygur geçmişe duyduğu özlemi dile getirdi. Babası ve annesi ile sahne öncesi hazırlık yaptıkları bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Uygur altına, 'Yıl 1970 Şehzadebaşı Gündeş tiyatrosu… Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor…' mesajını düştü.
Verdiği bir röportajda, 'Sahne evimiz gibiydi' diyen Uygur o günleri anlatmıştı: 'Babam, beş kardeşi, gelinleri, hatta amcamı bile sahneye çıkardı. Sahne bizim evimiz gibiydi. Babam ‘sahneye çık’ derdi, çıkardık. 6-7 yaşındayken ‘Cibali Karakolu’ oyununda ‘sahneye çık, çay getir’ dedi. Sonra çıkınca ‘sen kimin oğlusun’ dedi, seyirci koptu.”
GEÇMİŞE YOLCULUK
Magazin dünyasında bundan 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl önce kimler gündemdeydi, kimlerle ilgili haberler yapılıyordu en çok. Peki o ünlülerden hangileri günümüzde de magazin dünyasındaki yerini koruyor.
İşte Hafta Sonu dergisi ve Hürriyet arşivi ve ünlülerin kendi sosyal medya paylaşımlarıyla bir döneme damga vuran magazin fotoğrafları..
FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, HAFTA SONU DERGİSİ, INSTAGRAM
DAHA DÜN GİBİ
Müzisyen Ufuk Yıldırım sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. Kenan Doğulu, Defne Samyeli, Mustafa Sandal, Ferda Anıl Yarkın ve kendisinin bulunduğu bir kareyi yayınlayan Yıldırım fotoğrafın altına; Daha dün gibi! Yıl 1900 bilmem kaç...' mesajını düştü.
EFSANE KADRO
Almula Merter fotoğrafın altına "Çok özlendi o günler... yaptıgımız hersey kaliteliydi... Seslendirmelerimiz dünyada örnekti kalitesiyle... Konuşulan Türkçe şahaneydi...Kadromuz Simge Selçuk, Tülin Tümtürk, Tolga Gariboğlu, Banu Kuday,Ufuk Bigay, Cüneyt Cakova, Toprak Sergen, Yekta Kopan, Mehmet Cepi, Arzu Balkan, Erkan Öveç... Büyük bir ihtimalle yönetmenimiz Sungun Babacan veya Güven Sulukioğlu" notunu düştü...
Alanson, bu kez arkadaşlarıyla birlikte olduğu bir kareyi yayınlayarak, "Üstte Ayhan, altta Fuat, yanda ben..." notuyla 45 yıl öncesine gitti.
KİMLER VAR KİMLER
Tiyatronun usta ismi Nevra Serezli, yıllar önce Londra'da çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Serezli, fotoğrafın altına "Haldun Dormen'in müzikali Londra'dayız bakın bakalım kimler var kimler" notunu düştü.
Fotoğrafta Halit Ergenç'ten Erol Evgin'e kadar çok sayıda ünlü isim var!
O YILBAŞI GECESİNİ ANLATTI
Neşe Erberk’ten 36 yıl sonra gelen itiraf: “Zeki Müren’le dans ettiğim yılbaşı gecesi heyecandan tir tir titremiştim.”
18 YAŞINDAYDIM
Erberk’e 1984 yılbaşı programında Zeki Müren’le yaptığı dans hatırlatıldı. Erberk, “18 yaşındaydım. Yeni Türkiye güzeli seçilmiştim. Beni Zeki Müren’le dans etmem için çağırdılar. Aynı boyda olalım diye düz ayakkabı giymemi istemişlerdi. Dans ederken heyecandan tir tir titremiştim” dedi.
14