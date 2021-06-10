MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAnnem ve babam beni sahneye hazırlıyor
GeriMagazin Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 10 Haziran 2021 - 15:19 | 

Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor

Usta oyuncu Nejat ve Necla Uygur'un oğlu Behzat Uygur çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1



Çocukluğu tiyatro sahnelerinde geçen Behzat Uygur geçmişe duyduğu özlemi dile getirdi. Babası ve annesi ile sahne öncesi hazırlık yaptıkları bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Uygur altına, 'Yıl 1970 Şehzadebaşı Gündeş tiyatrosu… Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor…' mesajını düştü.

2

Verdiği bir röportajda, 'Sahne evimiz gibiydi' diyen Uygur o günleri anlatmıştı: 'Babam, beş kardeşi, gelinleri, hatta amcamı bile sahneye çıkardı. Sahne bizim evimiz gibiydi. Babam ‘sahneye çık’ derdi, çıkardık. 6-7 yaşındayken ‘Cibali Karakolu’ oyununda ‘sahneye çık, çay getir’ dedi. Sonra çıkınca ‘sen kimin oğlusun’ dedi, seyirci koptu.”

3GEÇMİŞE YOLCULUK

GEÇMİŞE YOLCULUK

Magazin dünyasında bundan 10 yıl, 20 yıl hatta 30 yıl önce kimler gündemdeydi, kimlerle ilgili haberler yapılıyordu en çok. Peki o ünlülerden hangileri günümüzde de magazin dünyasındaki yerini koruyor.

 İşte Hafta Sonu dergisi ve Hürriyet arşivi ve ünlülerin kendi sosyal medya paylaşımlarıyla bir döneme damga vuran magazin fotoğrafları..

FOTOĞRAFLAR: HÜRRİYET ARŞİV, HAFTA SONU DERGİSİ, INSTAGRAM

4

Yıllar önce yaptığı Karayipler gezisinden bir kareyi takipçileriyle paylaşan sanatçı altına bu notu düştü:
Her gece bir adadaydık. Dominic içlerinden en yoksuluydu,şimdi değişmiş. Burası Jamaica,restoranda etli yemekler geldi. Yiyemediğim için sebze pazarına gidip, kendime bir şeyler baktım.

5DAHA DÜN GİBİ

DAHA DÜN GİBİ

Müzisyen Ufuk Yıldırım sosyal medya hesabından nostaljik bir paylaşımda bulundu. Kenan Doğulu, Defne Samyeli, Mustafa Sandal, Ferda Anıl Yarkın ve kendisinin bulunduğu bir kareyi yayınlayan Yıldırım fotoğrafın altına; Daha dün gibi! Yıl 1900 bilmem kaç...' mesajını düştü.

6ÇOK ÖZLENDİ O GÜNLER

ÇOK ÖZLENDİ O GÜNLER

Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Almula Merter, yıllar önce TRT Ankara Stüdyoları'nda çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

7EFSANE KADRO

EFSANE KADRO

Almula Merter fotoğrafın altına "Çok özlendi o günler... yaptıgımız hersey kaliteliydi... Seslendirmelerimiz dünyada örnekti kalitesiyle... Konuşulan Türkçe şahaneydi...Kadromuz Simge Selçuk, Tülin Tümtürk, Tolga Gariboğlu, Banu Kuday,Ufuk Bigay, Cüneyt Cakova, Toprak Sergen, Yekta Kopan, Mehmet Cepi, Arzu Balkan, Erkan Öveç... Büyük bir ihtimalle yönetmenimiz Sungun Babacan veya Güven Sulukioğlu" notunu düştü...

845 YIL ÖNCE

45 YIL ÖNCE

Usta sanatçı Mazhar Alanson karantina günlerinde Instagram hesabına eklediği fotoğraflarla takipçilerine nostaljik yolculuk yaptırmaya devam ediyor.

9

Alanson, bu kez arkadaşlarıyla birlikte olduğu bir kareyi yayınlayarak, "Üstte Ayhan, altta Fuat, yanda ben..." notuyla 45 yıl öncesine gitti.

10KİMLER VAR KİMLER

KİMLER VAR KİMLER

Tiyatronun usta ismi Nevra Serezli, yıllar önce Londra'da çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Serezli, fotoğrafın altına "Haldun Dormen'in müzikali Londra'dayız bakın bakalım kimler var kimler" notunu düştü.

Fotoğrafta Halit Ergenç'ten Erol Evgin'e kadar çok sayıda ünlü isim var!

11O YILBAŞI GECESİNİ ANLATTI

O YILBAŞI GECESİNİ ANLATTI

Neşe Erberk’ten 36 yıl sonra gelen itiraf: “Zeki Müren’le dans ettiğim yılbaşı gecesi heyecandan tir tir titremiştim.”

12MIAMI’DE YAŞIYOR

MIAMI’DE YAŞIYOR

3 yıl önce Miami’ye yerleşen eski Türkiye ve Avrupa güzeli Neşe Erberk, uzun bir aradan sonra İstanbul’da görüntülendi. Erberk, Türkiye’de 42 anaokulu olduğunu ve yılda üç kez onları ziyaret ettiğini söyledi.

1318 YAŞINDAYDIM

18 YAŞINDAYDIM

Erberk’e 1984 yılbaşı programında Zeki Müren’le yaptığı dans hatırlatıldı. Erberk, “18 yaşındaydım. Yeni Türkiye güzeli seçilmiştim. Beni Zeki Müren’le dans etmem için çağırdılar. Aynı boyda olalım diye düz ayakkabı giymemi istemişlerdi. Dans ederken heyecandan tir tir titremiştim” dedi.

14

Neşe Erberk’ten 36 yıl sonra gelen itiraf: “Zeki Müren’le dans ettiğim yılbaşı gecesi heyecandan tir tir titremiştim.”

151983 YILINDA TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLMİŞTİ

1983 YILINDA TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLMİŞTİ

Neşe Erberk 1983 yılında Türkiye Güzeli seçilmiş, yarışmada Sema Yunak ikinci, Yasemin Koşal da üçüncü olmuştu.

16SES DERGİSİ YARIŞMASI

SES DERGİSİ YARIŞMASI

Hülya Koçyiğit, TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar”da Ajda Pekkan’ı ağırladı. Programa Koçyiğit ve Pekkan’ın birlikte katıldıkları Ses Dergisi yarışmasındaki anıları damga vurdu.

17

Ses Dergisi yarışmasına fotoğrafını babasının bir arkadaşının gizlice gönderdiğini belirten Ajda Pekkan, kendisini dergide gördüğünde çok şaşırdığını anlattı. Hülya Koçyiğit de o günlere dair anısını paylaştı:

18

“Ben senin o güzel yüreğini bu yarışmada tanıdım. Metin Erksan ‘Susuz Yaz’ filminde beni oynatmaya karar verdikten sonra bu yarışmaya katılmamı istemişti. Deneme çekimi için bizi plaja davet etmişlerdi, biz oraya yetenek sınavına gittiğimizi düşünüyoruz ama ‘Şimdi kızlar lütfen mayonuzu giyin, öyle görüntünüzü alacağız’ dediler. Soyunma odasına gittik ama benim yanımda mayo yok. Derken oradan kadife bir ses ‘Ben bikini giyeceğim, sen benim mayomu giyebilirsin’ dedi. Dostluğumuz o gün başladı. Ne mutlu ki seni tanıdım.”

19

Niye bikini giydin

Ajda Pekkan, “Babam bana ‘Niye bikini giydin’ dediğinde ‘Benim canım arkadaşım Hülya’ya vermiştim mayomu’ demiştim” diyerek o günlerdeki arkadaşlıkların önemine vurgu yaptı.

20O BENİM SÜNNETİM DEĞİLDİ

O BENİM SÜNNETİM DEĞİLDİ

Alişan’ın sünnet düğününde çekildiği iddia edilen bu fotoğraf sosyal medyayı salladı.

21

Alişan, o karenin çekildiği günü anlattı: “O benim sünnetim değildi. Bülent Ersoy yardıma muhtaç 50 çocuğu sünnet ettiriyormuş. Kemal Özkan, annemle babamı davet etmiş.”

22BEŞİ BİR YERDE

BEŞİ BİR YERDE

Yonca Evcimik yıllar önce Tarkan ile birlikte çekilen bir pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Fotoğrafta Bahar Korçan tasarımı bir gelinlik giyen Evcimik " 5’i 1 yerde takmadan bir önceki kare. Evi karıştırdıkça daha neler çıkacak acaba" notunu yazdı.

INSTAGRAM

23

 Bu paylaşıma gelinliğin tasarımcısı Bahar Korçan "Ah o gelinlik... hayatımda diktiğim en çılgın gelinlik" mesajıyla yanıt verdi.

INSTAGRAM Tarkan'ın eski sevgilisi Julyet Dilge Berlen de gülme ikonuyla karşılık verdi.

INSTAGRAM

24

Nilüfer, 49 yıl öncesine ait bu fotoğrafı "Bu fotoğrafa bayılıyorum sene 1970. Hafta Sonu gazetesinin açtığı ses yarışması konserlerinden birinde" notuyla paylaştı.

25

Ünlü sanatçı Safiye Soyman'dan nostaljik paylaşım:
Şöyle bir geriye döndüm baktım... Tarkan, Hülya Avşar, Yonca Evcimik. Sene 1991 "Bir Başka Gece" çekiminde beraberdik, skeç oynamıştık!

26

Ebru Şallı, Azra Akın ile yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Şallı fotoğrafın altına "Ne çekmişiz biz canım Azra yaa! Bitmemiş valla... TBT'nin hası yıl 1999... Benim yanaklar yine tosun tombalak maşallah. 18 yıl önceye gidelim bakalım..." notunu düştü.

27

Celal Şahin - Öztürk Serengil - Orhan Boran- Müjdat Gezen

28

Ebru Gündeş

29

Gündeş'in kariyerinin ilk dönemlerinden.

30

Muazzez Abacı - Gönül Yazar

31

İzmir havuz sefası

32

Fahri Korutük - Ayla algan - Ajda Pekkan - Yılmaz Duru - Türkan Şoray

33
34

Muazzez Ersoy

35

Bir ara ticarete atılıp marangoz atölyesi açan Zeki Alasya ile Metin Akpınar, Nişantaşı’nda bir mağaza açtılar. Açılışa katılan ünlülerden Nil Burak, Halit Kıvanç ve Sezen Aksu ile tezgah başındalar (1978)...

36

Nilüfer’in, evlat edindiği ve “Canımdan çok seviyorum” dediği biricik kızı Ayşe Nazlı’yla basına verdiği ilk fotoğraf karelerinden biri. (2000)

37

Hafta Sonu’nun düzenlediği 4. Altın Ses Yarışmesı’nda birinci olan Nilüfer, henüz lise öğrencisi olduğu için gazino ya da bar çalışması yapamadı. 18 yaşına girince de soluğu sahnede aldı, ünlü isimler onu dinlemeye koştu. (1978)

38

Babaların babası Hüseyin Heybetli, Gazinocular kralı Fahrettin Aslan’ın ağabeyi Mustafa Aslan, Nuri Sesigüzel dönemin ilk ünlü kabadayısından Bahriyeli İsmail ve Arap Nasri bir arada. 60’lı yılların henüz başı ve dönemin İbrahim Tatlıses’i ‘ilk Urfalı’ Nuri Sesigüzel kendini güvende hissediyor olmalı!

39

Nükhet Duru ile Doğan Canku, gazinodaki kulis odasında yemek yiyorlar. Duru ile Canku kısa süren bir de aşk yaşamışlardı.

40

Hülya Koçyiğit’in kardeşi Nilüfer Koçyiğit, iki Tanju arasında kalınca dilek tuttu (1975).

41

‘Hekimoğlu’ türküsü ile tanınan Ümit Tokcan, gazino programlarında birçok ünlü isme sevilen türkülerini söylemiştir. Tokcan, 3. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar’ın masasında yine o meşhur türküsünü söylüyor (1975).

42

Orta Şarkın Altın Bülbülü’ lakaplı Neşe Karaböcek, Orhan Gencebay ile Yaşar Kekeva’nın sahip olduğu Kervan Plak’tan çıkan LP’si çok satınca altın plak ile ödüllendirildi. (1979)

43

1987’de beyin kanaması geçiren ve mucize eseri kurtulan sanatçı Yüksel Uzel, kendisini hayata döndüren ünlü Prof. Dr. Gazi Yaşargil ve dostlarıyla birlikte.

44

Bir gazino programına hazırlanan Adnan Şenses, Zeki Çetin’le birlikte söyleyeceği şarkıların provasını, ünlü tamburi-bestekar Ercüment Batanay'la birlikte yapıyor (1976).

45

ORHAN GENCEBAY

46

Ferdi Tayfur, hayranlarına imza dağıtırken...

47

ZEKİ MÜREN

48

PERİHAN SAVAŞ - AYHAN IŞIK

49

KAYAHAN VE NİLÜFER

50

ÖZTÜRK SERENGİL VE KIZI SEREN SERENGİL

51

GÜLBEN ERGEN

52

HÜLYA AVŞAR

53

AHMET ÖZHAN - EROL EVGİN - İZZET ALTINMEŞE - MÜJDAT GEZEN - CİHAN ÜNAL - BELKIS AKKALE - GÜLRİ

54

ALİ POYRAZOĞLU - HAKAN BALAMİR - KORHAN ABAY - AYTAÇ ARMAN - OYA BAŞAR - İLHAN DANER

55

Bu fotoğraf rock müziğin sevilen ismi Teoman'ın sünnet olduğu gün çekildi...

56

Tarkan'ın çırılçıplak soyunarak çektirdiği bu fotoğraf o dönemde olay yarattı.

57

EMEL SAYIN - CELAL BAYAR

58

BÜLENT ERSOY - AJDA PEKKAN

59

Türkiye Güzeli seçilip tacı geri alınan Hülya Avşar sanat hayatının ilk yıllarında...

60

80'lerin başında büyük bir iradeyle rejime giren Zerrin Özer leopar desenli mayosuyla bu pozu vermişti...

61

Şimdilerde ünlü bir solist olan Sibel Can, sanat hayatına oryantal olarak başlamıştı...

62

Mehmet Ali Erbil,iki kez evlenip boşandığı Muhsine Kamiloğlu ve sanatçı babası Sadettin Erbil...

63

TÜRKAN ŞORAY - RÜÇHAN ADLI

64

ZEKİ MÜREN

65

NEBAHAT ÇEHRE İLE YILMAZ GÜNEY'İN NİKAHINDAN...

66

Yılmaz Güney ve Nebahat Çehre imzayı attıktan sonra böyle mutluluk pozu vermişti...

67

AYHAN IŞIK

68

‘Orta Şarkın Altın Bülbülü’ lakaplı Neşe Karaböcek, Orhan Gencebay ile Yaşar Kekeva’nın sahibi olduğu Kervan Plak’tan çıkan LP’si çok satınca altın plakla ödüllendirildi

69

Çocukların sevgilisi Barış Manço yine çocuklarla birlikte. Hem de kendi adının verildiği sokağın başında (1984).

70

Filmin adı ‘Şoför’... Dönemin arabesk kralı Orhan Gencebay’ın bol şarkılı filmlerinden en çok ilgi görenlerinden. Başrolün kadın kahramanı Hülya Avşar, Orhan Baba’nın omuzlarında (1986).

71

Günümüzde yuvasını kurmuş, anne olmuş ve de kayınvalideliğe hazırlanan Gülşah (Soydan) Alkoçlar, annesi Hülya Koçyiğit ve Fikret Hakan’la aynı filmde buluşmuştu. ‘Gülşah Küçük Anne’ sinemalarda büyük ilgi görmüştü.

72

GÖLBAŞI SİNEMASI

Bu ne ekmek kuyruğu, ne benzin kuyruğu... Bu bir sinema kuyruğu... 60’lı yılların başı. Turgut Özatay ve Aysel Tanju’nun oynadığı ‘Hancı’ filmi, Ankara Gölbaşı Sineması’nda kapalı gişe gösteriliyor. Biletler karaborsada.

73

Pop müziğimizin ikonu, süper starı Ajda Pekkan... Her zaman bakımlı, her haliyle güzel...

74

Pop müziğimizin ‘Minik Serçe’si Sezen Aksu, lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte... Gözlerinde siyah gözlükleri ve eli cebinde. Aklında ise dersler değil, müzik var. Aksu’nun İzmir’deki belediye otobüslerinde bağıra çağıra şarkılar söylediği yıllar.

75

Emel Sayın sahneye çıkmak için kulis odasından ayrılırken, kulağına bir fıkra anlatarak ona moral veren kişi Müjdat Gezen’den başkası değil.

76

Sinemamızın ‘Hırçın Kız’ı Gülşen Bubikoğlu, bir dönemin aranılan yıldız oyuncularından birisiydi.

77

Bir dönem sadece rol kabiliyeti, yeteneği, sinemadaki Erkek Fato’luğu değil, aslında bikinili görüntüleri de vardı Fatma Girik’in. Yine böyle bir günde Fato özgürce deniz kıyısında bikinisiyle koşuyor. Ancak İstanbul’un denizi o zamanlar şimdikinden çok daha temiz.

78

Macera filmlerinde asla dublör kullanmayan, ölüme meydan okuyan Cüneyt Arkın’ın bir apartman balkonunun kenarında gezerken ayağının kayıp ölümün soğuk nefesini hissettiği anın fotoğrafı.

79

Zeki Alasya, Metin Akpınar yıllar yılı tiyatro sahnelerinde de, film setlerinde de ayrılmadı hiç. Bu fotoğraf da bir tatilde çekildi. Akpınar, havuzdan çıkan Alasya’ya bornozunu tutuyor.

80

Temmuz 2000’de ‘Balalayka’ filminin çekimine giderken uçakta kalp krizi geçirerek aramızdan ayrılan Kemal Sunal’ı unutmak mümkün değil. ‘Melek Şaban’ her zaman yüreğimizde.

81

Türk sinemasının unutulmaz aktörü Sadri Alışık, 60’ların ikinci yarısında Saner Film’e çektiği ‘Turist Ömer’ serisiyle Türkiye’nin sevgilisi oldu.

82

Bir dönemin ünlü assolisti Harika Avcı, sanat dünyasına adım attığı ilk yıllarda bir hayli kiloluydu.

83

Demet Akalın için en büyük talih Kadir İnanır ile tanıştığı gündü. Kadir İnanır 80’li yılların ortalarında dört filmlik bir proje hazırlığı içindeydi. Bu filmlerin birinde oynaması için de Demet Akalın’ı seçti. O dönemde kimsenin tanımadığı Akalın’ı, günümüzde tanımayan yok.

84

Mavi Mavi’ filminde başrolü oynayan İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar, filmdeki en çok ses getiren sahnede. Bu sahne, ilginçtir, tam 15 kez tekrarlandı!

85

1980’li yıllarda sinemanın ideal ikilisiydi onlar. ‘Bodrum Hakimi’, ‘Devlerin Aşkı’, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’, ‘Kara Gözlüm’ gibi filmlerde yaşadıkları aşklar, sinema izleyenleri tarafından gerçek sanıldı, birbirlerine çok yakıştırıldılar.

86

Beypazarı’nda dünyaya gelen ve sinemaya tamamen tesadüf sonucu başlayan Türk sinemasının ‘Kolejli Kızı’ Filiz Akın, filmleriyle milyonların gönlünde taht kurdu.

87

Türk müziğinin tartışılmaz en iyi yorumcularından olan Bülent Ersoy, 14 Nisan 1981’de Londra’da geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın oldu.

88

Küçük yaşta sahneye çıkan ve kendini kabul ettren Emrah, yoğun çalışmalarından arta kalan zamanında kendini havuza atmayı pek severdi (1987).

89

EKREM BORA- FATMA GİRİK

90

ŞENER ŞEN

91

BÜLENT ERSOY

92

Tarık Akan bir zamanların en yakışıklı aktörlerindendi.

93

ORHAN GENCEBAY- SEVİM EMRE

94

1984’teki ‘Fahriye Abla’ filmini ve Müjde Ar’ın hamamdaki sahnelerini hatırlamamak mümkün mü?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi