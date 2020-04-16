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Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 13:35,

Annem-babam ve ben!

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

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1PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

Annem-Babam-Ben

2PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

Madem perşembe ve ben karantina sebebiyle fotoğrafları düzenleme işine giriştim o zaman hadi paylaşalım. Ürdün 1997

3ALPER KUL

ALPER KUL

Kınalı Kar adlı dizide Alper Kul’la birlikte oynadığımız bir sahne. Yıl 2001. Ben sonrasında dramalara devam ederken, Alper kafasındaki peruğu çıkarıp şansını komedilerde denedi. Yolu açık olsun, iyi insandır. Arpamı, yulafımı hiç eksik etmedi.

4HÜLYA KOÇYİĞİT

HÜLYA KOÇYİĞİT

Albümleri karıştırırken...

5BENNU YILDIRIMLAR

BENNU YILDIRIMLAR

Yıllar öncesinden bir fotoğraf size… Marmaris tatilimizden! Her şey daha sakin ve umutlu. Günler bekleyerek geçerken biraz içimiz açılsın dedim

6YAŞAR

YAŞAR

Üniversite yıllarından bir tbt ile merhaba diyorum sizlere... Nasıl geçiyor günleriniz?

7NİLÜFER YUMLU

NİLÜFER YUMLU

Sevdim bu fotoğrafı. 1973 saçlarımı sevdim,47 kilo oluşumu sevdim, yaş 18. En çok onu sevdim.

8SEREN FOSFOROĞLU

SEREN FOSFOROĞLU

Geçen sene Nisan ayı... O anda ve o huzurda olmak isterdim şimdi. Anların kıymetini bilmek lazım.

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