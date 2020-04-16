Annem-babam ve ben!

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri corona virüs nedeniyle evlerinde kaldı. Eski albümlerini karıştıran ünlüler pek bilinmeyen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..
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1
PINAR ALTUĞ
Annem-Babam-Ben
2
PINAR ALTUĞ
Madem perşembe ve ben karantina sebebiyle fotoğrafları düzenleme işine giriştim o zaman hadi paylaşalım. Ürdün 1997
3
ALPER KUL
Kınalı Kar adlı dizide Alper Kul’la birlikte oynadığımız bir sahne. Yıl 2001. Ben sonrasında dramalara devam ederken, Alper kafasındaki peruğu çıkarıp şansını komedilerde denedi. Yolu açık olsun, iyi insandır. Arpamı, yulafımı hiç eksik etmedi.
4
HÜLYA KOÇYİĞİT
Albümleri karıştırırken...
5
BENNU YILDIRIMLAR
Yıllar öncesinden bir fotoğraf size… Marmaris tatilimizden! Her şey daha sakin ve umutlu. Günler bekleyerek geçerken biraz içimiz açılsın dedim
6
YAŞAR
Üniversite yıllarından bir tbt ile merhaba diyorum sizlere... Nasıl geçiyor günleriniz?
7
NİLÜFER YUMLU
Sevdim bu fotoğrafı. 1973 saçlarımı sevdim,47 kilo oluşumu sevdim, yaş 18. En çok onu sevdim.
8
SEREN FOSFOROĞLU
Geçen sene Nisan ayı... O anda ve o huzurda olmak isterdim şimdi. Anların kıymetini bilmek lazım.