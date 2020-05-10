'O kolonya kokusu hâlâ burnumda' Ünlü isimden duygulandıran Anneler Günü paylaşımı
Corona virüs salgını nedeniyle bu yıl ünlü isimler anneleriyle kucaklaşamadı. Sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla annelerine olan özlemlerini dile getiren ünlüler duygu dolu anlar yaşattı. İşte ünlü isimlerin Anneler Günü paylaşımları...
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1
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GANİ MÜJDE
Bir kadına aldığım ilk hediyeydi. Anneler Günü’ydü. Berber çıraklığımdan kazandığım para ancak bir kolonyaya yetmişti. Çok sevinmişti ya da sevinir gibi yapmıştı. Babamdan hediye almaya çok alışkın olmayan Balkan göçmeni annem. Zaten Türkiye'ye gelir gelmez beni doğurmuştu ve ‘bana en büyük hediye sensin’ derdi. Oysa o bana en büyük hediyeymiş. O kolonya kokusu hala burnumda. Anneniz yanınızdaysa sımsıkı sarılın, bırakmayın onu. Kanatları var, uçup gidiyorlar bir zaman...
2
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PINAR ALTUĞ
Anneler Günü’nde hep bir yanım buruk, annemi özlüyorum çünkü ama dünyanın en güzel kelimesiyle hitap edilme sebebim kucağıma geldiği günden beri de anlamı çok başka.
3
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KEREM ALIŞIK
KEREM Alışık, 2014 yılında hayatını kaybeden annesi Çolpan İlhan için duygusal bir şiir kaleme aldı. Ünlü oyuncu, Anneler Günü için yazdığı şiirde Çolpan İlhan’a şöyle seslendi: “Canım anneciğim; yine sensiz bir Anneler Günü. Kanlıca’dayım, evin rıhtımında. Sen yoksun. Anne kokan çiçekler var etrafımda. Bir görsen, nasıl da kendini çolpan yıldızı zanneden kuşlar uçuşuyor havada. Sen gidince gökyüzünü bana kapattılar anne, çolpan yıldızına ulaşamıyorum. Ellerini özledim anne, senin o ellerin gibisi yoktur, oğlunun yüreğine yüreğine dokunur. Ben hiçbir yere gidemedim, elinin değdiği yerlerde kaldım anne.”
4
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DEMET ŞENER
Başta kendi annem olmak üzere, anne olan, olmayan, içinde annelik şefkati barındıran tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum
5
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NAZAN ŞORAY
Her gün aklımızdasın... Hele bir arada olunca… Senden bahsetmek iyi geliyor sanki. Ama diğer günler beyninin bir yerinde sürekli kendini hatırlatan bir sızı. Türkân- Nazan- Figen
6
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BELÇİM BİLGİN
Anneciğimi ve bütün anneleri özlem, içtenlikle sarıp, öpüyorum. Teşekkürler.Bize en büyük anneliği yapan doğa anaya da sonsuz saygılarımı gönderiyorum.
7
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SÜHA UYGUR
Hepimiz turnelerde dünyaya geldik... Turne yollarında, kulis arkalarında, otel odalarında çok zor şartlar içinde hem çalışıp hem de bizleri büyüttünüz... Hakkınızı ödeyemeyiz “ANNE”... Sizin ve tüm annelerin günü kutlu olsun...
8
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ZAFER ALGÖZ
Sevgili Anacığım… Daha doğmadan kariyer planımı yapıp. Beni doğurduğun için minnettarım. Hakkın ödenmez Güner Anam. Senin şahsında tüm Annelerin Gününü kutluyorum. Güzel ellerinden öperim.
9
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ATTİLA ATASOY
Anneler günü kutlu olsun... Annem Mücevher gibi aramızda olmayanlara rahmet olsun... Sevgi, saygı, minnet ve özlemle..
10
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BERK OKTAY
Benim Cennet kokulum... Seni seviyorum Anneler Günün Kutlu olsun
11
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REZA ÖZCAN
İşte benim biricik anam...Günün kutlu olsun anam. Aydınlık yüzlü̈, cumhuriyet kadını, 50’lili yıllarda mini eteğiyle Beyoğlu’nda gezerken, 2000’li yılların İstanbul’una tahammül edemeyip Akçay’a yerleşen, çiçek kokulu, kocaman yürekli anam...
12
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ÇAĞLA KUBAT
Anneciğim Anneler Günün kutlu olsun
13
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CİVAN CANOVA
Annemiz ve biz
14
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GONCA VUSLATERİ
Annem... Ne olduysa olmuştur anne ile kızı arasında. Her anne bir zaman çocuktu.Seni çocukluğundan öpüyorum sevgili Zûleyham. Annem .Suya bırakılan kırmızı kalpsin sen... Kıyısız.. Tüm dalgalarına teşekkür ederim.
15
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MESUT AKUSTA
"Karşılıksız Sevgi ve Fedakârlığı Simgesi Olan Annelerimizin" Anneler Günü kutlu olsun
16
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SİNEM USLU
Nenninennilerin en güzeli. Benim canım anacığım. Allah seni başımızdan eksik etmesin. İyi ki varsın. Seni çok seviyoruz. Anneler Günün kutlu olsun..
17
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VOLKAN BAHÇEKAPILI
Anneler Günün kutlu olsun benim her şeyim. Seni çok seviyoruz.