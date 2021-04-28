Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı olacak? İçişleri Bakanlığı açıkladı

İçişleri Bakanlığının internet sitesindeki yanıtlara göre, 29 Nisan Perşembe günü 19.00'dan itibaren her türlü vasıtayla yapılacak şehirlerarası seyahatler, zorunlu hallerin varlığı halinde seyahat izin kurullarından izin alınması şartıyla yapılabilecek. Öte yandan yasak günlerine denk gelen Anneler Günü'nde çiçekçilerin akıbeti de merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...