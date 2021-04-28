Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı olacak? İçişleri Bakanlığı açıkladı
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 29 Nisan'da başlayıp 17 Mayıs'a kadar devam edecek "tam kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelge konusunda sıkça sorulan soruları yanıtladı. Peki, Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı olacak?
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İçişleri Bakanlığının internet sitesindeki yanıtlara göre, 29 Nisan Perşembe günü 19.00'dan itibaren her türlü vasıtayla yapılacak şehirlerarası seyahatler, zorunlu hallerin varlığı halinde seyahat izin kurullarından izin alınması şartıyla yapılabilecek. Öte yandan yasak günlerine denk gelen Anneler Günü'nde çiçekçilerin akıbeti de merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlar ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilecek.
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Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebilecek.