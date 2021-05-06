Anneler Günü şiiri 1 ve 2 kıtalık! Anneler Günü şiiri için duygusal kısa ve uzun seçenekler!

Anneler Günü şiirleri 1-2-3 kıtalık seçeneklerle ön plana çıkıyor. Kısa, uzun ve duygulu Anneler Günü şiirleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da hediyeden daha büyük bir değer taşıyacak. İşte, bol seçenekli ve alternatifli Anneler Günü şiirleri hakkında detaylı bilgiler



ANNELER GÜNÜ ŞİİRLERİ





VİTRİNDEKİ BEBEK



O vitrindeki bebeğin

Annesi yok dedin anne

Acıkınca kim meme verir

Kim ninni söyler ona

Altını kim değiştirir

Ateşi yükselince

Kim kor elini alnına

Sen görmedin anne

Arkamdan bir bakışı var

Bir iç çekişi derinden

Boynunu bir büküşü var

Öyle acıyorum ki ona

Bir daha geçmiyorum

O vitrinin önünden

Ali YÜCE

ANNECİĞİMAk saçlı başını alıp eline,Kara hülyalara dal anneciğim!O titrek kalbini bahtın yeline,Bir ince tüy gibi sal anneciğim!Sanma bir gün geçer bu karanlıklar,Gecenin ardında yine gece var;Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar,Yaşlı gözlerinle kal anneciğim!Gözlerinde aksi bir derin hiçin,Kanadın yayılmış, çırpınmak için;Bu kış yolculuk var, diyorsa için,Beni de beraber al anneciğim!Necip Fazıl Kısakürek