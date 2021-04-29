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Haber Giriş: 29 Nisan 2021 - 11:45 | 

Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında? İşte 2021 Anneler Günü tarihi

Her yıl mayıs ayının ikinci haftası Anneler Günü olarak kutlanıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman, mayısın kaçında? İşte 2021 Anneler Günü tarihi

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Nisan ayının son günlerinde gözler Anneler Günü tarihine çevrildi. Birçok özel gün gibi bu yıl da Anneler Günü coronavirüs gölgesinde geçecek. Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır.

2ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü bu yıl aynı zamanda Ramazan ayı içerisinde idrak edilecek. Anneler Günü ülkemizde mayıs ayının ikinci pazarı kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günü 9 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

3ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Tarihteki ilk anneler günü kutlamaları, antik Yunan’da, tanrıların anası Rhea onuruna düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılmaktadır. ABD’de Anneler Günü ilk defa 1872’de Julia Ward Howe tarafından, barışa adanan bir gün olarak önerildi. Bayan Howe her yıl Boston’da Anneler Günü kutlamaları organize etti.Başkan Woodrow Wilson, 1914’te resmi bir açıklama ile Anneler Günü’nü ulusal tatil ilan etti. Böylece Anneler Günü’nün, her yıl mayısın ikinci pazarında kutlanmasına karar verilmiş oldu.

4Anneler Gününde çiçekçiler evlere servis yapabilecek

Anneler Günü'nde çiçekçiler evlere servis yapabilecek

Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlar ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabilecek. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebilecek.

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Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebilecek.

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