Anneler Günü ne zaman? İşte 2022 Anneler Günü tarihi

2021'in sonlarına gelinmesi ile beraber, son zamanlarda vatandaşlar da anneler için özel ve anlamlı gün olan Anneler Günü ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Annelerine küçük sürprizler yaparak onları sevindirmek isteyenler Anneler Günü için hazırlıklarını şimdiden planlıyor. İşte, 2022 Anneler Günü tarihi...