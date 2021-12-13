Anneler Günü ne zaman? İşte 2022 Anneler Günü tarihi
Anneler Günü, evlatlarını yetiştirirken hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen ve çocuklarına koşulsuz derin sevgi besleyen anneleri sevindirmek ve onurlandırmak bakımından önem taşıyor. Tüm dünyada her sene farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü'ne ilişkin bilgiler, ülkemizde de son zamanlarda sıklıkla araştırılıyor. Peki, 2022 Anneler Günü ne zaman?
2021'in sonlarına gelinmesi ile beraber, son zamanlarda vatandaşlar da anneler için özel ve anlamlı gün olan Anneler Günü ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Annelerine küçük sürprizler yaparak onları sevindirmek isteyenler Anneler Günü için hazırlıklarını şimdiden planlıyor. İşte, 2022 Anneler Günü tarihi...