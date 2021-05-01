Anneler Günü ne zaman, hangi gün? 2021 Anneler Günü tarihi
Anneler Günü tarihi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Mayıs ayı içerisinde yer alacak. Anneler Günü kapsamında hediyeler verilecek, birbirinden güzel sözler ve mesajlar ebeveynlere iletilecek. Tam kapanma dönemine denk gelmesi dolayısıyla bu yıl evlerde geçirilecek olan Anneler Günü, hediye alma imkanına sahip olan kişiler için online alışveriş siteleri üzerinden tedarik edilecek. Peki, Anneler Günü ne zaman ve hangi gün ifa olacak? İşte, 2021 Anneler Günü tarihi hakkında detaylı bilgiler
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Anneler Günü pek çok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Hakkı ödenemeyecek annelerimiz için özel hazırlık yapmak isteyenler, Anneler Günü'nün 2021 tarihini internet üzerinden araştırıyor. Peki, Anneler Günü ne zaman ve hangi gün kutlanacak? İşte, bu yıla özel bilgiler
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ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
105 yıldır mayıs aylarının ikinci pazar günleri kutlanan Anneler Günü, bu yıl da duygusal anlara sahne olacak. 9 Mayıs Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü, güzel sözler ve hediyelerle ihya edilecek.
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ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ
Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.
Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.
Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.