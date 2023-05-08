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Anneler Günü ne zaman, bu hafta sonu mu kutlanacak? 2023 Anneler Günü tarihi

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#Anneler Günü#Anneler Günü Tarihi#Anneler Günü Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 10:35

Anneler Günü Türkiye'de ve tüm dünyada hediyeler ve mesajlarla kutlanmaya hazırlanıyor. Bizler için sonsuz değeri olan annelerimizi anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada ancak farklı zamanlarda kutlanıyor. Anneler Günü hediyesi almak için hazırlıklara başlayan milyonlarca kişi Türkiye'de Anneler günü ne zaman, 2023 Anneler günü ayın kaçında merak ediyorlar. Peki, Türkiye'de Anneler Günü Mayıs'ın kaçında? İşte, 2023 Anneler Günü tarihi...

1/4Anneler Günü ne zaman, bu hafta sonu mu kutlanacak 2023 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü ne zaman sorusu Mayıs ayının ikinci haftası yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. 2023 Anneler Günü mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte gündem konularından biri oldu. Anneler Günü farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlansa da genellikle mayıs ayının ikinci haftasında anılıyor. Anneler Günü hediyesi ve mesajlarıyla bu önemli günü anlamlandırmak isteyenler Türkiye'de Anneler Günü tarihi merak ediliyor. Anneler Günü ne zaman 2023, ayın kaçında? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? İşte, Anneler Günü tarihi

2/42023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN

2023 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü dünyada farklı tarihlerde kutlansa da en yaygın kutlandığı tarih mayıs ayının ikinci haftasıdır. 2023 yılı Anneler Günü de mayıs ayının 2. pazar günü kutlanacak. Bu sebeple de bu yıl Anneler Günü 14 Mayıs'a denk geliyor.

3/4ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

4/4Anneler Günü ne zaman, bu hafta sonu mu kutlanacak 2023 Anneler Günü tarihi

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır.

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