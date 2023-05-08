Anneler Günü ne zaman, bu hafta sonu mu kutlanacak? 2023 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü ne zaman sorusu Mayıs ayının ikinci haftası yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. 2023 Anneler Günü mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte gündem konularından biri oldu. Anneler Günü farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlansa da genellikle mayıs ayının ikinci haftasında anılıyor. Anneler Günü hediyesi ve mesajlarıyla bu önemli günü anlamlandırmak isteyenler Türkiye'de Anneler Günü tarihi merak ediliyor. Anneler Günü ne zaman 2023, ayın kaçında? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı? İşte, Anneler Günü tarihi