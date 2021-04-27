Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü hediyesi için öneriler
Anneler Günü 2021 yılında yoğun ilgi görüyor. Önemli gün ve haftalar arasında yer alan Anneler Günü her sene mayıs ayında kutlanıyor. Vatandaşlar annelerine, eşlerine hediyeler alıyor, mesajlar gönderiyorlar. Peki, bu sene Anneler Günü ne zaman kutlanacak? İşte 2021 Anneler Günü tarihi ve hediye önerileri
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Anneler Günü’nün ne zaman kutlanacağı merak edilen konular arasında yerini aldı. Anneler Günü her sene mayıs ayının ikinci pazarı kutlanıyor. Bu önemli günde, günün anlam ve önemine uygun paylaşımlar yapılıyor, hediyeler alınıyor. Anneler Günü Bu yıl 9 Mayıs tarihine denk geliyor. İşte günün anlam ve önemine uygun alınabilecek hediyeler
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ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü ülkemizde mayıs ayının ikinci pazarı kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günü 9 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.
Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.
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ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
KİTAP
Koronavirüsle mücadele kapsamında evde kaldığımız şu günlerde annenize güzel bir kitap hediye edebilirsiniz.
YILIN EN İYİ ANNESİ MADALYONU
Annenize ilginç bir hediye vermek istiyorsanız, “Yılın en iyi annesi madalyonu” nu alabilirsiniz.
SENİ SEVİYORUM KUTUSU
Hediyede biraz da el emeğiniz olsun istiyorsanız, birçok dilde seni seviyorum yazıp güzel bir kutunun içerisine koyabilirsiniz.
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TASARIM ÇİÇEK
Anneniz eğer çiçekleri seviyorsa, onun yüzünü gülümsetecek güzel bir çiçek hediye edebilirsiniz.
KİŞİYE ÖZEL BARDAK
Annenize kişiye özek tasarım bardak hediye edebilirsiniz. Bardağı kullandıkça mesajını görüp gülümseyecektir.