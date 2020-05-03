Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü tarihi

Anneler Günü için geri sayım başladı. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün 2020'de hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, 2020 Anneler Günü hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? İşte 2020 Anneler Günü tarihi...
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Dünyanın en değerli varlığı olan annelerimiz için ithaf edilen Anneler Günü, son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Evlatların en çok sorguladığı konu Anneler Günü'nün bu yılki tarihi için artık sayılı günler kaldı. İşte, 'Anneler Günü ne zaman?' sorusunun yanıtı...
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Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde Anneler Günü önümüzdeki yıl 10 Mayıs 2020 tarihinde kutlanacak.
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ANNELER GÜNÜ TARİHİ
Tarihteki ilk anneler günü kutlamaları, antik Yunan’da, tanrıların anası Rhea onuruna düzenlenen bahar kutlamalarına dayandırılabilir. 1600’lerin İngiltere’sinde “Anneler Pazarı” kutlanırdı.
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Hıristiyanlığın Avrupa’da yaygınlaşmasıyla kutlama biçim değiştirerek “Kilise Ana” kutlamasına dönüştü. Kendilerine hayat veren ve kötülüklerden koruyan gücün “Kilise Ana” olduğuna inanılırdı. Zamanla kilise festivali ile “Anneler Pazarı” kutlamaları karıştı ve insanlar, kiliseyle birlikte annelerine de şükranlarını sunar oldular.