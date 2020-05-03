Anneler Günü ne zaman? 2020 Anneler Günü tarihi

Dünyanın en değerli varlığı olan annelerimiz için ithaf edilen Anneler Günü, son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Evlatların en çok sorguladığı konu Anneler Günü'nün bu yılki tarihi için artık sayılı günler kaldı. İşte, 'Anneler Günü ne zaman?' sorusunun yanıtı...