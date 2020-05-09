Anneler Günü ne zaman 2020? Anneler Günü hangi gün bu pazar mı kutlanacak?
Anneler Günü tarihi hafta sonu öncesi araştırmalarda yoğunluk kazandı. Her sene sarılmalar, kucaklaşmalar, ziyaretlerle geçen Anneler Günü bu yıl corona virüsü nedeniyle uzaktan geçecek. Bu anlamlı günü unutmamak en azından uzaktaki annelerinin sesini duymak isteyenler Anneler Günü ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Anneler Günü, ülkemizde ve dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi bu yıl da mayıs ayının ikinci pazarında, kutlanacak. Peki, Anneler Günü hangi gün bu pazar mı? İşte, 2020 Anneler Günü tarihi ve konuyla ilgili ayrıntılar...
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Anneler Günü hazırlıkları haftalar öncesinden başladı. Bu yıl Corona virüsü nedeniyle dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında Anneler Günü sosyal mesafeye dikkat ederek kutlanacak, bu nedenle hediyeler çoğunlukla e ticaret siteleri üzerinden alınıyor. Kimileri erkenden hediyelerini hazırladı, kimileri ise Anneler Günü hediyesi için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Anneler Günü tarihi ile ilgili ayrıntılar...
Besleyip büyüttükleri evlatlarını her koşulda seven, onların mutluluğu için her şeylerini feda etmeye hazır olan anneler için vefa günü olan Anneler Günü tüm yurtta hediyeler ve güzel sözlerle kutlanacak. Anneler Günü her sene olduğu gibi bu yıl da mayıs ayının ikinci pazarında, yani 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır.
Anneler Günü'nün tarihi ve detaylı bilgiler
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ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ
Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.
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NE GİBİ HEDİYELER ALABİLİRSİNİZ?
Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;
1) Buket Çicek 2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler) 3) Küçük Ev Aletleri 4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları 5) Giyim Eşyası 6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.) 7) Fotoğraf Çerçevesi 8) Duvar Saati 9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)
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ANNELER GÜNÜ'NÜNDE EVDE NELER YAPILIR?
Anneler Günü sabahı çocuklar erkenden kalkar, büyük emekle hazırladıkları el yapımı hediyelerini sakladıkları yerden çıkarır ve annelerini uyandırmaya giderler. Bu hediye, annenin hayatında aldığı en güzel hediyedir. Babanın katkılarıyla kahvaltı sofrası hazırlanır, anneye sürpriz yapılır. Anne günün prensesi olur, şımartılır biraz. Gün boyu süren gizli kapaklı sürpriz hazırlıklar çocuğa da inanılmaz keyif verir.
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Evde geçireceğimiz bu Anneler Günü’nde beraber mutfağa girmek çok eğlenceli olabilir. Anneler Günü pastasının hazırlık sürecine onu da dahil etmiş olmak çocuk için bambaşka bir motivasyon kaynağı. Annesi için bir şeyler yapabileceğini görmek onu çok mutlu edip özgüvenini pekiştireceği gibi el becerisini de geliştirecektir. Pastanızı hazırladıktan sonra keyifli müzikler eşliğinde hünerlerinizi evdekilerle paylaşabilir ve ailecek keyifli zaman geçirebilirsiniz.