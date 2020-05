Anneler Günü ne zaman 2020? Anneler Günü hangi gün bu pazar mı kutlanacak?

Anneler Günü hazırlıkları haftalar öncesinden başladı. Bu yıl Corona virüsü nedeniyle dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında Anneler Günü sosyal mesafeye dikkat ederek kutlanacak, bu nedenle hediyeler çoğunlukla e ticaret siteleri üzerinden alınıyor. Kimileri erkenden hediyelerini hazırladı, kimileri ise Anneler Günü hediyesi için araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Anneler Günü tarihi ile ilgili ayrıntılar...



Besleyip büyüttükleri evlatlarını her koşulda seven, onların mutluluğu için her şeylerini feda etmeye hazır olan anneler için vefa günü olan Anneler Günü tüm yurtta hediyeler ve güzel sözlerle kutlanacak. Anneler Günü her sene olduğu gibi bu yıl da mayıs ayının ikinci pazarında, yani 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.



Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır.



Anneler Günü'nün tarihi ve detaylı bilgiler