Anneler Günü ne zaman 2020? Anneler Günü ayın kaçında?
Hayatımızda çok önemli bir yer tutan annelerimiz için vefa göstergesi olan Anneler Günü, bu yıl da çeşitli hediyelerle anlam kazanacak. Koronavirüs dolayısıyla genel olarak evlerde kutlanacak olan Anneler Günü için güzel sözler ve düşünceler bu günün anlam ve önemini vurgulayacak. Peki, pek çok ülkede aynı tarihlerde kutlanan Anneler Günü ne zaman ve ayın kaçında gerçekleşecek? İşte, her koşulda sevgisini eksik etmeyen annelerimize güzel duygular yaşatacak olan Anneler Günü ne zaman kutlanacak sorusunun cevabı ve bu güne dair detaylı bilgiler
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Besleyip büyüttükleri evlatlarını her koşulda seven, onların mutluluğu için her şeylerini feda etmeye hazır olan anneler için vefa günü olan Anneler Günü tüm yurtta hediyeler ve güzel sözlerle kutlanacak. Anneler Günü her sene olduğu gibi bu yıl da mayıs ayının ikinci pazarında, yani 10 Mayıs Pazar günü kutlanacak.
Dünyanın çeşitli ülkelerinde Anneler Günü’nün farklı tarihlerde kutlanmasına karşın, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika’da Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır.
Anneler Günü'nün tarihi ve detaylı bilgiler
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ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ
Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.
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NE GİBİ HEDİYELER ALABİLİRSİNİZ?
Anneler Günü ne gibi hediyeler alabiliriz? Annelere özel alınabilecek hediyelerden birkaçı. Annemize alacağımız küçücük bir hediye onlar için büyük önem taşır. Annemize olan sevgimizi göstermemizin bir nişanesi olarak hediyeleri şunlardan seçebilirsiniz;
1) Buket Çicek 2) Kutu Çikolata (özel çikolatalı, çiçek mevyeler) 3) Küçük Ev Aletleri 4) Züccaciye, Mutfak Eşyaları 5) Giyim Eşyası 6) Takılar (Kolye, Küpe, Saat.. vb.) 7) Fotoğraf Çerçevesi 8) Duvar Saati 9) Annelere Özel Ödül Plaketleri (yılın annesi, yıldızım sensin vb.)
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ANNELER GÜNÜ'NÜNDE EVDE NELER YAPILIR?
Anneler Günü sabahı çocuklar erkenden kalkar, büyük emekle hazırladıkları el yapımı hediyelerini sakladıkları yerden çıkarır ve annelerini uyandırmaya giderler. Bu hediye, annenin hayatında aldığı en güzel hediyedir. Babanın katkılarıyla kahvaltı sofrası hazırlanır, anneye sürpriz yapılır. Anne günün prensesi olur, şımartılır biraz. Gün boyu süren gizli kapaklı sürpriz hazırlıklar çocuğa da inanılmaz keyif verir.
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Evde geçireceğimiz bu Anneler Günü’nde beraber mutfağa girmek çok eğlenceli olabilir. Anneler Günü pastasının hazırlık sürecine onu da dahil etmiş olmak çocuk için bambaşka bir motivasyon kaynağı. Annesi için bir şeyler yapabileceğini görmek onu çok mutlu edip özgüvenini pekiştireceği gibi el becerisini de geliştirecektir. Pastanızı hazırladıktan sonra keyifli müzikler eşliğinde hünerlerinizi evdekilerle paylaşabilir ve ailecek keyifli zaman geçirebilirsiniz.