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Anneler Günü nasıl, ne zaman ortaya çıktı? Türkiye'de Anneler günü ilk ne zaman kutlandı? İşte Anneler Günü tarihçesi

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#Anneler Günü#Anneler Günü Nasıl Ortaya Çıktı#Anneler Günü Ne Zaman
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 10:28

Anneler Günü ülkelere göre farklı tarihlerde kutlanıyor. Ancak Türkiye'de Anneler Günü dünya genelinde olduğu gibi Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Anneler Günü, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika'da mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır. Peki, Anneler Günü nasıl, ne zaman ortaya çıktı? Türkiye'de Anneler günü ne zaman kutlanmaya başlandı? İşte Anneler Günü tarihçesi

1/4Anneler Günü nasıl, ne zaman ortaya çıktı Türkiyede Anneler günü ilk ne zaman kutlandı İşte Anneler Günü tarihçesi

Ülkemizde ve dünya genelinde Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü 2023 yılı 14 Mayıs Pazar günü başladı. Bugün annelerini en özel hissettirmek isteyen genç, yaşlı milyonlarca kişi Anneler Günü araştırmalarına hız kazandırdı. Anneler Günü ile ilgili merak edilen konulardan biri de nasıl ortaya çıktığı ile ilgili oldu. Peki, Anneler Günü nasıl, ne zaman çıktı? İşte merak edilenler...

2/4ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-anneler-gunu-mesajlari-14-mayis-anneler-gunu-hediye-notlari-kisa-uzun-iste-2023-ablaya-ese-akrabaya-gonderebileceginiz-anneler-gunu-mesajlari-42267307

3/4ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı tarihlerde kutlanan Anneler Günü, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika'da mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır.

 

4/4TÜRKİYEDE ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI

TÜRKİYE'DE ANNELER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Türkiye'de Anneler Günü ilk kez 9 Mayıs 1955'te kutlanmıştır.

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