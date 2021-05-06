Anneler Günü mesajları 2021: Resimli, duygulu, kısa ve uzun Anneler Günü mesajları ve sözleri

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem.Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.



Karşılıksız tek sevgi ananın çocuğuna duyduğu sevgidir. Ben kendi çocuklarımda senin sevgini buldum. Ve seni ne çok sevdiğimi bir daha anladım. İyi ki seninle varım annem. Ellerinden öperim.



Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. seni seviyorum annem...



Canım anneciğim kim giderse gitsin benden, sen yanımda olduktan sonra benim için son yok, aksine her gün yeni umut, her gün yeni mutluluk. Canım annem anneler günün kutlu olsun.



Benim bir tanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim.



Annem.. annem.. ben sensiz hep eksiğim.. Yanında olmasam da, sen yine benimlesin.