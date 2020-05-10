Anneler Günü mesajları 2020: Güzel, duygusal Anneler Günü için sözler ve kutlama mesajları
Anneler Günü mesajları, her yıl bu önemli günün gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Anneler Günü mesajını sevdiklerine iletmek isteyen vatandaşlar, duygusal ve en güzel Anneler Günü kutlama mesajına yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu önemli gün 2020 yılında 10 Mayıs Pazar günü kutlanıyor. İşte hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, sonsuz sevgi ve şefkat ile bizleri çevreleyen annelerimizin bu önemli gününü kutlayabileceğiniz en güzel mesajları ve sözler…
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Anneler Günü mesajı ve kutlama sözleri araştırılıyor. En güzel, duygusal Anneler Günü mesajları, sevdiklerine bu önemli günde çiçek gibi hediyeler gönderecek veya sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunacak vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Annelerin yanı sıra eşine, teyzesine, halasına hediye alacak olan vatandaşlar da notlar yazıyorlar. İşte her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanan bu önemli gün ile ilgili sözler ve mesajları…
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ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Anneler, karşılıksız sevgi ve sonsuz özverinin simgesi, dünyanın hiçbir değeriyle karşılaştırılamayacak ve yeri hiçbir zaman doldurulamayacak olan hayatımızın en değerli varlıklarıdır. Anneler Günü kutlu olsun.! Varlığımızı borçlu olduğumuz, sevgi, hoşgörü, merhamet ve özveri kaynağımız değerli annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.! Annelerimizi sadece anneler gününde değil, yaşamın her anında sevgi, saygı ve muhabbetle kucaklamalıyız. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.! Anne şefkattir, merhamettir. Cennet onların ayakları altındadır. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.
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Annem annem sen üzülme sözlerin hep yüreğimde annem annem gel üzülme ben hala senin dizlerinde. Seni çok seviyorum anneler günün kutlu olsun canım annem. Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle.. Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun. Karşılıksız tek sevgi senin bize olan sevginmiş. Şimdi daha iyi anlıyorum anne. Seni çok seviyoruz. Ellerinden öpüyoruz anneciğim.
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Kuzey rüzgarı da esse, kopsa da fırtına, sığınacağım tek liman sensin annem. Hakkını nasıl öderim.. Başımı dizlerine koymaya geldim. Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim..Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM. Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum. Yok, elimde bir demet menekşe, yok elimde sevdiğin gül şekeri. Yok işte sana bir şey bilmem ki ne demeli, bir tek ağır yaralı özlemim ve bir tek gözlerine sürdüğün gözlerim anne benim, aç kapıyı anneler gününü kutlamaya geldim güzel annem. Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “ANNE” derdim. Anneler günün kutlu olsun Annem.