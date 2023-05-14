Anneler Günün kutlu olsun, sevgili annem. Seni her zaman sağlıklı ve mutlu görmek istiyorum. Seninle geçirdiğim her anın bana çok değerli olduğunu biliyorum ve seni çok seviyorum. Seninle birlikte olmanın mutluluğunu her zaman hissetmek istiyorum.

Seni çok özledim ve seni mutlu etmek için bu özel günde sana en içten sevgilerimi gönderiyorum. Senin sevgin, desteğin ve öğretilerin hayatımı şekillendirdi; beni bugüne getirdi. Sen benim en büyük kahramanımsın.

Sen benim ilham kaynağımsın. Çocuklarım için her zaman senin gibi bir anne olmak istemişimdir, böylece beni yetiştirmiş olduğun gibi onları yetiştirebilirim. Anneler Günün kutlu olsun!