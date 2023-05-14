KISA ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
Annelerimizin bizi en mükemmel şekilde yetiştirme çabaları olmasaydı bu dünya asla harika olmazdı. Anneler Günün kutlu olsun!
Sen benim kalbimin içinde tuttuğum en güzel şeysin, Anneler Günün kutlu olsun!
Hayatım boyunca beni hep destekledin ve teşvik ettin. Anneler Günün kutlu olsun!
Söyleyeceğim hiç bir söz, sevgine ve desteğine teşekkür edemeyecek biliyorum. Anneler Günün kutlu olsun!
Anne, sen dünyanın en iyi annesisin, seni çok seviyorum. Bana karşı duyduğun koşulsuz sevgi için teşekkür ederim. Kimse seninle kıyaslanamaz anne, Anneler Günün kutlu olsun!
Hayattaki en karanlık anlarda ve her şey kaybolduğunda, asla vazgeçmemem için beni desteklediğin için teşekkür ederim… Anneler günün kutlu olsun.