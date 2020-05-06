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Teknoloji
Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 15:51,

Anneler Günü için özel hediye önerileri

Anneler Günü'ne sayılı günler kala hediye arayışları da başladı. Fakat, bu yıl annelerimiz için hediyelerimizi sosyal mesafeyi koruyarak vereceğiz. Biz de hem bu özel günde güzel bir anı bırakmak hem de online olarak alabileceğiniz hediye önerilerini derledik.

Bu bir ilandır.

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Bu yılki Anneler Günü'nü öncekilerden farklı geçiyoruz. Her ne kadar annelerimizin sağlığı için onlardan uzak kalsak da özel bir hediye ile onları mutlu edebiliriz. İşte, Anneler Günü için teknolojik hediye önerileri...

2Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik
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Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik

Batarya boyutu 135 mAh’e yükseltilen Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, uzun süre kullanılabiliyor. Ayrıca, 50 metre kadar suya dayanıklılığıyla da yüzerken bile kullanıma uygun. Türkçe dil desteği de bulunan cihaz 135mAh pil ile tek bir şarjla 20 günden fazla dayanabiliyor.

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3Huawei Y6S 2019
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Huawei Y6S 2019

Yuvarlak köşeli bir tasarıma sahip olan Huawei Y6S, gelişmiş kamerası ile birbirinden güzel fotoğraf ve video çekmenize olanak tanıyor. Ayrıca, cihaz yenilikçi teknolojik özellikleri ve şık tasarımıyla da dikkat çekiyor.

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4Apple AirPods 2
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Apple AirPods 2

Apple'ın popüler kablosuz kulaklığı AirPods'un ikinci jenerasyonu, ses kalitesiyle dikkat çekiyor ve şarj kutusundan kulaklıkları çıkarır çıkarmaz aktif hale geliyor. Kablosuz kulaklık almayı düşünürseniz bu cihaza şans verebilirsiniz.

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5General Mobile GM9 Pro
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General Mobile GM9 Pro

6.01 inç Full HD+ ekranla gelen ve Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 işlemci kullanan General Mobile GM9 Pro, 4 GB RAM / 64 GB dahili hafızaya sahip. 3800 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan ürün, parmak izi tarayıcısına da sahip.

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6Samsung SM-R375N Galaxy Fit e
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Samsung SM-R375N Galaxy Fit e

Her hareketinizi kolayca takip edebileceğiniz Galaxy Fit e, Samsung'un yeni akıllı bilekliklerinden biri... Adım ölçerken, gelen aramaları görebilir, yaktığınız kaloriyi anbean takip edebilirsiniz.

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7Xiaomi Redmi Airdots Bluetooth Kulaklık
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Xiaomi Redmi Airdots Bluetooth Kulaklık

Hızlı ve sorunsuz bir bağlantı sunan Xiaomi Redmi Airdots, son teknoloji bir çipe sahip. Şık bir tasarıma sahip olan Redmi Airdots, yolculuklarınızda veya spor yaparken müzik dinleyerek güzel zaman geçirmenize de yardımcı olabilir.

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8Xiaomi Redmi Note 8
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Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından biri olan Redmi Note 8, düşük fiyatına karşın yüksek donanımıyla dikkat çeken bir ürün. 6.3 inç ekran boyutuyla gelen ve 48+8+2+2 MP arka kamera ile 13 MP ön kameraya sahip olan telefon, 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve şarjı hayli uzun dayanıyor.

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9Xiaomi PLM13ZM Taşınabilir Şarj Cihazı
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Xiaomi PLM13ZM Taşınabilir Şarj Cihazı

Yenilikçi tasarımıyla ön plana çıkan Xiaomi PLM13ZM Taşınabilir Şarj Cihazı, kullanıcıların hareket halinde bile işini kolaylaştırıyor. Çift yönlü hızlı şarj olma özelliğine sahip olan cihaz 10000 mAh kapasitesi ile uzun bir süre kullanmanıza olanak tanıyor. 14.2 mm inceliğine sahip olan şarj cihazını yanınızda kolayca taşıyabilirsiniz.

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