Anneler Günü hediyesi fikirleri: Klasik Anneler Günü hediye fikirlerinden uzaklaşın!
Pazar günü öncesi Anneler Günü hediyeleri için araştırmalar sürüyor. Her yıl mayıs ayında kutlanan bu anlamlı günde en yaygın olan gelenek olan Anneler Günü hediyesi, yine pek çok annenin yüzünde tebessümler oluşturacak. Annelerini en mutlu edecek hediyeyi almak isteyen evlatlar, nasıl bir seçim yapmaları konusunda kararsızlıklarını internet üzerinden yaptıkları Anneler Günü hediyeleri ile gidermek istiyor. Peki, Anneler Günü hediyesi seçerken nelere dikkat etmeli? İşte, kişiliklere göre Anneler Günü hediye önerileri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Anneler Günü'ne sayılı gün kalmasıyla birlikte tarih araştırmaları yerini ‘hediye’ arayışına bıraktı. Bu yıl evlerde kutlanacak olan bu anlamlı gün için birçok marka, farklı ürün grupları ve fiyatlandırmalarla dikkat çekmeye çalışıyor. Hal böyle olunca binlerce seçenek içerisinden seçim yapmak zorlaşıyor. İşte, hayatınızın en değerli varlığı anneleriniz için alabileceğiniz Anneler Günü hediye önerileri
2
Abone Ol
Sanatsal annelere; sanatın dünyasında büyülenen bir anneye sahipseniz; yatak odasına veya evin herhangi bir yerine asabileceği bir tablo güzel bir tercih olabilir.
3
Abone Ol
Naif annelere; yazdığınız bir şiirle veya bir çift güzel sözle bile annenizin gözlerinin dolduğunuz görüyorsanız; kavanozunun üzerine duygu dolu mesajınızı yazdırabileceğiniz çikolatalar, ikinizin resmini koyduğunuz bir çerçeve veya en sevdiği çiçeği alabilirsiniz.
4
Abone Ol
Spor tutkunu annelere; spor salonundan çıkmayan, arkadaşlarıyla yüzmeye, yürümeye gitmeye bayılan bir anneniz varsa ona spor yaparken kullanabileceği eşyalar hediye edebilirsiniz. Spor çantası, eşofman takımı, ayakkabılar veya termal taytlar annenizin hoşuna gidebilir.
5
Abone Ol
Keyif yapmayı seven annelere; sık yorulan, stresli ve içi rahat durmayan bir anneniz varsa ona kendisini rahatlatacak güzel bir iyilik yapıp masaj aleti alabilirsiniz. Ya da evde kullanmak için ise yatıştırıcı sabunlar, kremler ve banyo köpükleri alabilirsiniz.
6
Abone Ol
Evde olduğumuz şu günlerde bakımımızı ihmal edebiliyoruz. Özellikle annelerimiz ev işi, yemek, alışveriş derken kendileri ile ilgilenecek zaman bulamayabiliyorlar. Annenize hediye edeceğiniz bir bakım kiti ile onu kendine zaman ayırması konusunda motive edebilirsiniz.
7
Abone Ol
Hemen hepimiz annelerimizin bitkileri sevip okşadığını, onlarla konuştuğunu görmüşüzdür. Eğer anneniz bitki seviyorsa ona evinde bulunmayan bir ev bitkisi hediye edebilirsiniz. Bitkinin dallarına sevimli bir not asmayı da ihmal etmeyin!