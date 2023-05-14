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Anneler Günü 2023 Doodle oldu! Google 14 Mayıs Anneler Günü'nü doodle ile kutluyor... Anneler Günü nasıl, ne zaman çıktı?

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#Anneler Günü 2023#Anneler Günü 2023 Doodle#Anneler Günü Doodle
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 10:06

Anneler Günü tarihi ülkelere göre farklılık gösterse de genellikle Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanıyor. Anneler Günü, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Türkiye, Avustralya ve Belçika'da mayıs ayının ikinci pazarında kutlanmaktadır. Türkiye'de Anneler Günü 2023 14 Mayıs Pazar Günü'ne denk geliyor. Özel günler için doodle hazırlayan Google, Anneler Günü 2023 için de özel bir doodle yayınladı. Çeşitli hayvanların çocuklarıyla resimlerinin animasyonunu yapan google doodle çok sevildi. İşte, Anneler Günü 2023 Google doodles çizimleri...

1/4Anneler Günü 2023 Doodle oldu Google 14 Mayıs Anneler Gününü doodle ile kutluyor... Anneler Günü nasıl, ne zaman çıktı

Ülkemizde ve dünya genelinde Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü 2023 yılı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bugün annelerini en özel hissettirmek isteyen genç, yaşlı milyonlarca kişi Anneler Günü mesajı, hediyesi ile kutlamalara başladı. Bir kutlama da Google'dan geldi.

2/4Anneler Günü 2023 Doodle oldu Google 14 Mayıs Anneler Gününü doodle ile kutluyor... Anneler Günü nasıl, ne zaman çıktı

Özel günlere doodle çizimleri hazırlayan Google, Anneler Günü 2023 başlığı ile sevimli hayvanların anneleriyle pozlarını hazırladı. 'Play' tuşuna basıldığında, ahtapot, tavuk, ördek, aslan gibi hayvanların anneleriyle pozları çerçeve şeklinle hazırlandı. Tüm annelerimizin en özel günlerinden olan Anneler Günü 2023 kutlu olsun!

3/4ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI

ANNELER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

4/4Anneler Günü 2023 Doodle oldu Google 14 Mayıs Anneler Gününü doodle ile kutluyor... Anneler Günü nasıl, ne zaman çıktı

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar. Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır.

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