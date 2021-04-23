Anneler Günü 2021 ne zaman? Anneler Günü hediyesi için öneriler
Anneler Günü heyecanla bekleniliyor. Önemli gün ve haftalardan biri olan Anneler Günü için geri sayım başladı. Her yıl mayıs ayında kutlanan bu önemli günde, vatandaşlar sevdiklerine hediyeler alıyor ve mesajlar gönderiyorlar. Peki, bu sene Anneler Günü ne zaman, hangi gün? İşte 2021 Anneler Günü tarihi ve hediye önerileri
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Anneler Günü’nün ne zaman kutlanacağı belli oldu. Önemli gün ve haftalar arasında Anneler Günü mayıs ayının ikinci pazarı kutlanacak. Bu yıl 9 Mayıs tarihine denk geliyor. Anneler Günü’nün nasıl ortaya çıktığı ile ilgili en çok konuşulan tarihi olan ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemesidir.
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ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?
Anneler Günü ülkemizde mayıs ayının ikinci pazarı kutlanıyor. Bu yıl Anneler Günü 9 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.
Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.
Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.
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ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ
KİTAP
Koronavirüsle mücadele kapsamında evde kaldığımız şu günlerde annenize güzel bir kitap hediye edebilirsiniz.
YILIN EN İYİ ANNESİ MADALYONU
Annenize ilginç bir hediye vermek istiyorsanız, “Yılın en iyi annesi madalyonu” nu alabilirsiniz.
SENİ SEVİYORUM KUTUSU
Hediyede biraz da el emeğiniz olsun istiyorsanız, birçok dilde seni seviyorum yazıp güzel bir kutunun içerisine koyabilirsiniz.
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TASARIM ÇİÇEK
Anneniz eğer çiçekleri seviyorsa, onun yüzünü gülümsetecek güzel bir çiçek hediye edebilirsiniz.
KİŞİYE ÖZEL BARDAK
Annenize kişiye özek tasarım bardak hediye edebilirsiniz. Bardağı kullandıkça mesajını görüp gülümseyecektir.