Anneannesi karantinaya alınan ünlü oyuncu Pınar Deniz isyan etti

Sadece ailemin ihtiyaçlarını götürmeye hastaneye çıkıyorum. Sonra eve gelip deli gibi dezenfekte oluyorum. Kendimden korktuğum için değil, olur da başka inşalara taşırım diye… Sahilde deli gibi trafik var. İnsanlar hiçbir şey yokmuşçasına dolaşıyorlar. Bencillik çok fena şey çok!”