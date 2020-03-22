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Haber Giriş: 22 Mart 2020 - 14:09, /

Anneannesi karantinaya alınan ünlü oyuncu Pınar Deniz isyan etti

Ünlü oyuncu Pınar Deniz'den haber var... Vatanım Sensin dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Pınar Deniz geçtiğimiz günlerde, anneannesi, annesi ve teyzesinin corona virüsü şüphesiyle karantinada olduğunu duyurmuştu.

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Instagram hesabından yaptığı paylaşım oldukça konuşulan Pınar Deniz'in yaşananları anlattığı videosunda ağlamamak için kendini zor tuttuğu görülmüştü. Pınar Deniz' ailesinin son durumu ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı. İşte Pınar Deniz ve ailesinin son durumu...

2AİLESİ KARANTİNAYA ALINDI

AİLESİ KARANTİNAYA ALINDI

Deniz, Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçilerine seslenerek şöyle konuşmuştu:

"Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Corona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık. Kendimi koruyor, dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar. Gözlem odasında 10 dakika durdum. Üzerinize kapıyı kapatıyorlar."

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Instagram hesabından yaşadığı durumu paylaşmaya devam eden Deniz geçtiğimiz gün "hala bekliyoruz" diyerek kendisini merak edenleri bilgilendirdi. Deniz açıklamasında şunları yazdı:

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" Annem, teyzem ve anneannemi belirtiler olduğu için gözlem altına aldılar. Testin sonucunu bekleyeceğiz. Arayan yazan herkese teşekkür ederim ama sinirlerim bozuldu, dönemeyeceğim size gerçekten. Siz istediğiniz kadar koruyun kendinizi, sevdiklerinizin başına bir şey gelecek korkusu anlatılmaz.

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Sadece ailemin ihtiyaçlarını götürmeye hastaneye çıkıyorum. Sonra eve gelip deli gibi dezenfekte oluyorum. Kendimden korktuğum için değil, olur da başka inşalara taşırım diye… Sahilde deli gibi trafik var. İnsanlar hiçbir şey yokmuşçasına dolaşıyorlar. Bencillik çok fena şey çok!”

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