Anne yüreği

Ünlü model kızıyla gezerken hiç beklemediği bir sorunda karşılaştı.
Backgrid USA
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Irina Shayk, eski nişanlısı oyuncu Bradley Cooper'dan dünyaya gelen kızı Lea De Seine Shayk Cooper ile birlikte New York'ta görüntülendi.
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34 yaşındaki model, 3 yaşındaki kızıyla New York sokaklarında bir yürüyüş yaptı. Bu sırada kızına bir dondurma alan Shayk, sonra da kendisi gibi küçük kız çocuk sahibi olan bir arkadaşıyla buluştu.
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İşte o sırada minik Lea bir anda gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre ağlayan, hatta bu yüzden kıpkırmızı olan küçük kız sonra annesine sarıldı.
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Irina Shayk, bu sırada ağlayan kızını teselli etmek için ona sarılarak bir şeyler söyledi. Bunun ardından minik Lea biraz daha sakinleşti.
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Futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Irina Shayk, ondan ayrıldıktan sonra bir süre hayatına kimseyi almadı.
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Ardından da oyuncu Bradley Cooper ile aşk yaşamaya başladı. İkili bir dönem nişanlandı. Bu sırada kızları Lea de Seine Shayk Cooper dünyaya geldi.
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Herkes onların kısa sürede evlenmesini bekliyordu. Fakat Bradley Cooper ve Irina Shayk, ayrılık kararı aldı.
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Eski çift ayrılığa rağmen minik Lea'nın mutluluğu için ellerinden geleni yapıyor. Genellikle bir araya gelmeyen Shayk ve Cooper, kızlarıyla ise eşit şekilde zaman geçiriyor.
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Annesi Irina Shayk ile birlikte yaşayan Lea, sık sık babası Bradley Cooper ile de görüşüyor. Cooper da New York sokaklarında kızıyla birlikte vakit geçirirken objektiflere takılıyor.
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Irina Shayk'ın adı birkaç ay önce Heidi Klum'un eski sevgilisi olarak tanınan sanat taciri Vito Schnabel ile aşk söylentilerine karıştı. Schnabel, birkaç kez Shayk'ın kızını okula götürürken görüntülendi. Fakat her ikisi de ilişkileri konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.