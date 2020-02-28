Anne- kız podyumda

56 yaşındaki Hollanda asıllı Yolanda Hadid, küçük yaşta babasını bir trafik kazasında kaybetti. Bunun ardından bir Hollandalı tasarımcının teklifiyle podyuma çıktı. Bir başka modelin yerine defileye çıkmayı kabul eden Hadid'in hayatı için de bir dönüm noktası oldu bu kararı.