Anne- kız podyumda

İki ünlü kardeş eski bir model olan anneleriyle birlikte podyuma çıktı.
AP, AP, REUTERS
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Fransa'da devam eden Paris Moda Haftası, iki ünlü kardeşi ile annelerinin aynı podyumu paylaşmasına ev sahipliği yaptı. Moda dünyasının son dönemdeki yükselen yıldızları Gigi ve Bella Hadid, eski bir model olan anneleri Yolanda Hadid ile aynı podyumu paylaştı.
AP, AP, REUTERS
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Off White defilesinde, podyumda bayrağı çocuklarına devreden Yolanda Hadid, veda ettiği podyumlara da yıllar sonra dönmüş oldu. Defilede bir başka ünlü model, Karlie Kloss da podyuma çıktı.
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56 yaşındaki Hollanda asıllı Yolanda Hadid, küçük yaşta babasını bir trafik kazasında kaybetti. Bunun ardından bir Hollandalı tasarımcının teklifiyle podyuma çıktı. Bir başka modelin yerine defileye çıkmayı kabul eden Hadid'in hayatı için de bir dönüm noktası oldu bu kararı.
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Kariyerini ilerletmek için ABD'ye taşınan Yolanda Hadid ilk evliliğini de üç çocuğu Gigi, Bella ve Anwar'ın babası Mohamed Hadid ile yaptı. evlilik başarılı olamasa da kariyerinin geri kalanında kendi soyadı olan van den Herik yerine ilk eşinden gelen soyadı olan Hadid'i kullanmayı sürdürdü.
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Yolanda Hadid, daha sonra bir TV yıldızı olarak adını duyurdu. Birçok reality şov için kamera karşısına geçti. Artık emekli olsa da seyrek olarak özel defilelerde podyuma çıkıyor.