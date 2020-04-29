Anne babaların olmazsa olmazı! Artık pek çok evde bulunuyor…

Dextel Hobimtek 360º HD Wi-Fi Kablosuz IP Kamera Bebek Güvenlik Kamerası Cepten izlemek için p2p wifi programını Android market ya da App store'dan indirmeniz yeterli. Çift yönlü ses iletimi vardır. Sabit ıp gerektirmez. İster cepten ister PC'den izleyip kayıt edebilirsiniz. Apple Store ve Google Play uygulaması mevcuttur. İnternetin olduğu her yerden kurmuş olduğunuz bu ip kameraya bağlanıp izleyip dinleyebileceğiniz gibi, kamerayı bulunduğunuz yerden 360 derece döndürerek tüm açılardan tam bir kontrol sağlayabilirsiniz.