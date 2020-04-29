Anne babaların olmazsa olmazı! Artık pek çok evde bulunuyor…
Son dönemde bebek telsizlerine ilgi arttı, artık pek çok evde bu telsizlerden bulunuyor. Tüm anne babaların neredeyse olmazsa olmazı haline gelen bebek telsizleri ebeveynlerin hayatını kolaylaştırıyor.
Bu bir ilandır.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Evinize yeni katılan minik bir üyeniz varsa, o odasında uyurken artık işiniz çok rahat. Gözünüzün arkada kalmaması için bir bebek telsizi edinebilirsiniz. Böylece bebeğiniz odasındayken sesini duyabilir, görüntüsünü kontrol edebilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz modellere göz atmaya ne dersiniz?
2
360º Kablosuz Wifi İp Kamera 1080P Full HD 3 MP Hareketli Kamera Gece Görüşlü Ev ve Bebek İzleme
Çift yönlü ses iletimi Sabit Ip gerektirmez İster cep telefonundan ister bilgisayarınızdan izleyin ve kaydedin. Ses kayıt özelliği, gece görüş özelliği, Apple Store ve Google Play uygulaması mevcuttur. İnternetin olduğu her yerden kurmuş olduğunuz bu IP kameraya bağlanıp izleyip dinleyebileceğiniz gibi kamerayı bulunduğunuz yerden 360 derece döndürerek tüm açılardan tam bir kontrol sağlayabilirsiniz.
Weewell bebek telsizleri bebeğinizi büyütürken sizi mekan sınırlamasından kurtarır. Bebeğinizin odasına bırakacağınız ünite sayesinde, odasındaki tüm sesleri duyabilmenize böylece ihtiyacı olduğunu hissettiğinizde hemen müdahale edebilmenize olanak tanır.
Dextel Hobimtek 360º HD Wi-Fi Kablosuz IP Kamera Bebek Güvenlik Kamerası
Cepten izlemek için p2p wifi programını Android market ya da App store'dan indirmeniz yeterli. Çift yönlü ses iletimi vardır. Sabit ıp gerektirmez. İster cepten ister PC'den izleyip kayıt edebilirsiniz. Apple Store ve Google Play uygulaması mevcuttur. İnternetin olduğu her yerden kurmuş olduğunuz bu ip kameraya bağlanıp izleyip dinleyebileceğiniz gibi, kamerayı bulunduğunuz yerden 360 derece döndürerek tüm açılardan tam bir kontrol sağlayabilirsiniz.
Açık alanda 800m çekim Kapasitesi vardır. Çekim alanı dışına çıkıldığında uyarı sinyali verir. Bebek durumunu gösteren LCD ekran mevcuttur. Mikrofon hassasiyet ayarı ve anne ünitesi ses kontrolü vardır. Kullanımı konforludur.
Bebek ünitesi direkt prize takılarak çalıştırılır ve gece lambası özelliği vardır. Anne ünitesi küçük ve şıktır. Cebe ve boyna takılabilir. Tek tuşla geri konuşma işlevi vardır. Telsiz bağlantısı koptuğunda ikaz verir. Anne ünitesinde ses kontrol düğmesi vardır. Parazit yapmayan mikrofona sahiptir. Çift yönlü konuşma özelliği mevcuttur.
Siz bebeğinizin yanında olamasanız bile İnvidyo’nun akıllı özellikleri sayesinde gözünüz arkada kalmaz. Invidyo eve tanımadığınız biri geldiğinde sizi haberdar eder, bebeğinizin ağladığı anları tespit edip video kaydı alır ve bebeğiniz güldüğünde otomatik fotoğrafını çeker. Ayrıca bu önemli anlardan oluşan kayıtları akıllı gün özeti videosu haline getirerek gün içerisindeki tüm önemli anları hızlandırılmış olarak izlemenizi sağlar.
Yüksek çözünürlüklü ekrana sahip video monitörünüzün yardımıyla bebeğinizi uyurken uzaktan rahatça izleyebilirsiniz. VOX modu bebeğinizin ses çıkarmadığı durumlarda monitörünüzün LCD ekranını kapatarak cihazın pil süresini uzatır. LCD ekran sadece bebek kamerası ve mikrofonundan ses algılandığı zaman devreye girer. Bebek kamera ünitesi, üzerinde bulunan 8 adet yüksek yoğunluklu kızıl ötesi LED’ler sayesinde otomatik olarak gece görüşü imkanı sağlar. Bu sayede bebeğinizi karanlık bir odada uyurken dahi net olarak izleyebilirsiniz.