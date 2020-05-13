Anlık ve canlı altın fiyatları 13 Mayıs! Altın fiyatları ne kadar, çeyrek ve gram altında son durum ne?

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 622,00 lira, Cumhuriyet altını 2.548,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselişle 383,70 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 383,00 383,20 383,50 383,70Cumhuriyet Ata Lira 2.524,00 2545,00 2.527,00 2.548,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 349,50 353,50 350,00 354,00Lira(Tam) Ziynet 2.466,00 2.486,00 2.470,00 2.490,00Yarım Ziynet 1.233,00 1.243,00 1.235,00 1.245,00Çeyrek Ziynet 617,00 622,00 617,00 622,00