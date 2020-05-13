Anlık ve canlı altın fiyatları 13 Mayıs! Altın fiyatları ne kadar, çeyrek ve gram altında son durum ne?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu piyasayı yakından takip edenlerin internette aradığı konular arasında yer alıyor. Altının gram fiyatı bugün 382 lira seviyesinde işlem görüyor. Bu değerin ardından yatırım altınlarının da değeri değişti. Peki uzmanlar altın fiyatları ve piyasalar hakkında ne yorum getiriyor. İşte çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarını anlık ve canlı olarak takip edebileceğiniz altın sayfası ve detaylar

br>Altının gram satış fiyatı bugün 382 lira seviyesinde işlem görmeye başladı. Bu değerin ardından yatırım altınlarının da değeri değişti. Peki çeyrek altın ve diğer altın türlerindeki son fiyatlar nedir? İşte altın piyasasındaki son durum canlı ve anlık altın fiyatları ekranı