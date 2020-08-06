Anlık Canlı Altın Fiyatları: Gram, çeyrek, tam altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Uzmanlardan altın yorumları
Altın fiyatları takibi bugün de yoğun şekilde devam ediyor. Ons altın güne 2038 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 2034 dolar, en yüksek 2054 dolar seviyesi görüldü. Saat 10:00 itibarıyla ons altın 2051 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altına yatırım yapanlar son 1 ayda yüzde 20 oranında kazanç sağladı. 6 Temmuz'da 387 lira seviyesinde olan gram altın 5 Ağustos'ta 465 lirayı gördü. Piyasalarda hem hediyelik olarak hem de yatırım amacıyla en çok ilgi gören altın türlerinden olan gram altın ve çeyrek altın fiyatları en çok merak edilen altın türleri arasında. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 6 Ağustos altın fiyatlarında son durum ve uzman yorumları...
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Gram, çeyrek, tam ve yarım altın fiyatları, yeni işlem gününün ilk saatlerinden itibaren araştırmalara tabi oluyor. Onsta yükselişin devam etmesi ve tarihi zirvenin 2,044 dolara yükselmesine ek olarak dolar/lira kurunun da tekrar 7.0 lira üzerine çıkması ile gram altın da 462 liraya kadar yükseldi. Altının yakın vadede de yatırım aracı olarak yükselişini sürdüreceğini belirten uzmanlar, orta vadede yine altın, dolar ve euro üzerinden yatırımların devam edeceğini, buna ek olarak uzun vadede dijital paralara yatırım aracı olarak ilginin artacağını söyledi. İşte, piyasalardan en güncel çeyrek, tam ve gram altın fiyatları...
Kurban Bayramı tatili sonrası piyasaların açılmasıyla birlikte, günlerdir yükselişini sürdüren altın fiyatlarının en son durumu da merak konusu oldu. Geçen hafta çarşamba günü FED faizi kararının ardından yükselişe geçen altın fiyatları rekor seviyelere ulaşırken, yatırımcıların güvenli liman olarak kabul ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları en çok merak edilenler arasında yer aldı. Dün akşam da güvenli liman talebiyle hızla yükselen altın fiyatları 2,048 doları aşarak yeni rekor düzeye yükselirken, iç piyasada Cumhuriyet altını 3,050 lirayı, gram altın 460 lirayı, çeyrek altın da 775 lirayı aştı. İşte, 6 Ağustos güncel ve anlık altın fiyatları ve altın fiyatlarında uzman yorumları...
5 Ağustos çarşamba günü İstanbul Kapalıçarşı’da 463 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463,20 liradan, 3 bin 51 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 72 liradan, 422 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426 liradan, 2 bin 982 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 2 liradan, bin 491 liradan alınan Yarım Ziynet bin 501 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satıldı.
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ANALİSTLER NE DİYOR?
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yarınki ABD'nin istihdam raporu öncesinde, bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının da piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.
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6 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları güne yükseliş trendiyle başladı.6 Ağustos'ta altının gram fiyatı 464,99 TL seviyelerinde işlem görüyor.
En çok rağbet gören altın türlerinden olan çeyrek altın, düğün sezonunun gelmesiyle birlikte fiyatı en çok merak edilenlerden oldu. Çeyrek altının satış fiyatı da 783,30 TL olarak dikkat çekiyor.
Fiyatı ve son durumu merak edilen bir diğer altın türü ise Cumhuriyet altını; piyasalardan 3.051,80 TL olarak alınan Cumhuriyet altını, 3.113,70 TL seviyelerinde satılıyor.
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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI
Altın fiyatlarının anlık seyrini bu ekran üzerinden anlık ve doğru şekilde takip edebilirsiniz.
Güvenli liman olan altın rekor seviyeye ulaştı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2 bin 40 dolara ulaşarak rekor düzeye erişti. Altın fiyatlarındaki artışı görenler Kapalıçarşı'ya koştu. Tarihi çarşıya gelen vatandaşlar yatırım amaçlı altın alırken, bazı dükkanların dolduğu ve sıralar oluştuğu görüldü.
Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle altının ons fiyatı rekor seviyelere ulaşarak, tarihi rekorunu tazeledi. Ons altın 2 bin 40 dolar olurken,iç piyasada gram fiyatı 460 seviyelerine çıktı. Kapalıçarşı’ya gelen çok sayıda vatandaş yatırım amaçlı altın alırken, bazı sarraf dükkanlarının önünde kuyruk oluştuğu görüldü. Kuyumcular, gram altının yıl sonunda 500 lirayı bulacağını söylerken, pandemi sürecinde insanlar altına güvenmeye devam edeceklerini belirttiler. Gurbetçi bir çift ise, Kapalıçarşı’ya hem gezmek hem de yatırım amaçlı altın almaya geldiklerini söylediler.
Kuyumcu Yiğit Merim altının hızlı yükselişine ilişkin yaptığı açıklamada, pandemiden dolayı yatırımcının para yerine daha çok madene güvendiğini söyleyerek, “Herkes altını güvenli bir liman olarak görüyor. Altın yükselişine devam edecek gibi duruyor. Yıl sonunda altın gramının 500 lirayı bulacağını öngörüyoruz. Rekor fiyat olmasına rağmen altına talep var. Yastık altı olarak tabir ettiğimiz altını hala insanlar yatırım olarak alıyorlar. Şuanda çeyrek altın 765 liradan, yarım altın bin 500 liradan ve tam altın 3 bin lira civarında işlem görüyor. 24 ayar gram altının fiyatı ise 465 lirayı buldu. Yıl sonunda öngörülen rakamlar, yılın sekizinci ayında karşımıza çıktı. Pandemi devam ettiği sürece insanlar altına daha çok güvenecekler. Bu da altın fiyatlarını yukarı yönlü hareketine neden oluyor. Şuan altının fiyatı rekor seviyelerde olmasına rağmen altın satıyoruz. Tamamen yatırım amaçlı altın alıyorlar” ifadelerini kullandı.
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Altının biraz daha yükseleceğinin altını çizen bir diğer kuyumcu Tunahan Alihanoğlu, “Altına yoğun bir talep var. Şuanda sadece altın satıyoruz. Vatandaş altın bozmaya değil, altın almaya geliyor” diye konuştu.
Almanya’dan gelen gurbetçi çift İsmail Birgül ve Tuğba Birgül, Kapalıçarşı’ya hem gezmek için hem de yatırım yapmak için geldiklerini söyleyerek, “Altın çok yükseliyor ama değer kaybedeceğini düşünmüyoruz. Yatırım için altın alıyoruz, daha çok yükseleceğini düşünüyoruz” açıklamalarında bulundular.
Altın almaya gelen Vahdettin Taşdemir ise, “Yatırım yapmak isteyenler altın alsınlar. Altın her zaman sabittir, değer kaybetmez” dedi.
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ALTIN YATIRIMCISININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, yılbaşında 50 bin TL’lik altın alarak yatırım yapan bir kişinin şu anda altınının parasal değerinin 80 bin TL olduğunu söyledi.
Tüm dünyada etkili olan korona virüsü nedeniyle merkez bankaları güvenli liman olan altına yöneldi. Salgından bu zamana kadar giderek fiyatı artan altın, yılbaşından bu zamana kadar oldukça değerlendi. Oda Başkanı Salih Özman, salgının sürdüğü sürece altının değerinin artacağının altını çizerek önemli açıklamalarda bulundu.
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Altının değerinin pandemi süresince artmaya devam edeceğini belirten Salih Özman, “Altının gramı 2020 yılı başında 290 TL’ydi. Şu anda 469 TL’ye yükseldi. Pandemi döneminde altın fiyatlarının yükselmesi kaçınılmazdı. Çünkü tüm dünyadaki merkez bankaları altına yöneldi. Dünyada ticaretin kesilmesine rağmen nakit paraya ulaşmak kolaylaşınca altının değeri daha da arttı. Nakit paraya ulaşamayanlar kredi kullanarak paraya ulaştı. Türkiye’de de durum bundan ibaret. Pandemi ne kadar çok uzun sürerse altın da o kadar çok artmaya devam eder” dedi.
Yılbaşında altına yatırım yapanların büyük kazanç sağladığına dikkat çeken Özman, “Şu anda çeyrek altın 469 TL, yarım altın bin 576 TL, tam altın 3 bin 237 TL ve 22 ayar bileziğin gramı da 454 liradan işlem görüyor. Bu altınların fiyatı 2020 yılının başında; çeyrek 480 TL, yarım 960 TL, tam bin 960 TL ve 22 ayar bileziğin gramı da 283 liradan işlem görüyordu. 2020 yılının başında 50 bin TL’ye 172 gram 24 ayar altın alınabiliyordu. Şu anda ise 50 bin TL ile 106,5 gram 24 ayar altın alabiliyorsunuz. Diğer bir açıdan bakarsanız; yılbaşında 50 bin TL’lik altın alarak yatırım yapan vatandaşın altınının değeri şu anda 30 bin 900 TL daha değerlendi ve parasal karşılığı 80 bin 900 TL’ye geldi” diye konuştu.