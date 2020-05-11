Anlık altın fiyatları takibi 2020: Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? 2020 Altın yorumları ve piyasalarda son durum

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 azalışla 388,00 liradan tamamladı.
br>İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 631,00 lira, Cumhuriyet altını 2.577,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,49 azalışla 388,00 liradan işlem gördü.
br>İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
br>CUMA PAZARTESİ
br>Alış Satış Alış Satış
br>24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 393,70 393,90 387,80 388,00
br>Cumhuriyet Ata Lira 2.594,00 2.615,00 2.556,00 2.577,00
br>22 Ayar Bilezik(Gr.) 359,00 363,00 354,60 360,60
br>Lira(Tam) Ziynet 2.535,00 2.555,00 2.497,00 2.517,00
br>Yarım Ziynet 1.268,00 1.278,00 1.252,00 1,262,00
br>Çeyrek Ziynet 634,00 639,00 626,00 631,00