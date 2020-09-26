Anlık altın fiyatları: Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL?
Altın yatırımcıları hafta sonunda da altın fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. Haftanın son işlem gününe doğru altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki sert düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, 450,3 lira ile son bir ayın en düşük seviyesini görmüştü. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu? Altın fiyatları kaç TL’den alınıp satılıyor? 1 gram altın kaç TL?
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Merkez Bankası'nın 24 Eylül’de açıkladığı faiz kararıyla birlikte altın fiyatları düşüş trendine geçti. Yatırımcıların en çok rağbet gösterdiği altın türlerinden olan gram altın, faiz kararıyla birlikte hızla düşerek 453 liraya kadar indi. Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik ardından gözler, uzmanların altın fiyatları yorumlarına çevrildi. Peki, altın fiyatları en son ne kadar oldu? Geçtiğimiz hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? İşte 26 Eylül tarihli altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın fiyatı bugün 458 lira seviyelerinden işlem görüyor.
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ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış fiyatı 746 TL olan çeyrek altının satış fiyatı ise 756 lira seviyelerinde bulunuyor.
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2 bin 978 liradan alınırken 3 bin 11 liradan satışa sunuluyor.
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Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın ve avro kaybettirdi
BIST 100 endeksi, en düşük 1.084,93, en yüksek 1.135,07 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,10 artarak 1.124,17 puandan tamamladı.
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GRAM ALTINDA RİSKLER DAHA BASKIN HALE GELDİ
Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü
7 Ağustos'ta 2075 dolar zirvesini gördükten sonra değer kaybetmeye başlayan ons altında bu hafta doların dünya genelinde değer kazanmasının etkisi ile gerileme ivme kazandı ve 1849 dolar test edildi.
Yukarıdan aşağı yüzde 11'i bulan bu kayıp şüphesiz tepki yükselişlerini mümkün kılıyor. Ancak ekim ayında Batı dünyasından onay alacak bir veya daha fazla Covid 19 aşısı beklentisi altın adına ufuktaki kötü haber ve bu durum tepki yükselişlerini kısıtlayıcı önemli bir engel olmaya aday. Bu nedenle aşı haberi geldikten ve ilk refleks fiyatlama geride kaldıktan sonra altın cephesinde daha iskontolu fiyatlar ile karşılaşmamız mümkün.
Gram altın özelinde ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararı riskleri daha baskın hale getirdi. Öğleden sonra 451 TL'yi gören bu cephe Türk Lirası'nda toparlanma sürecek olursa (bence bu senaryonun şansı görece daha yüksek) ons altına kıyasla yukarı yönlü hareketlerde daha tutuk aşağı yönlü salınımlarda ise daha zayıf bir performans gösterebilir.
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Altın fiyatlarındaki anlık değişimleri, uzmanların altın fiyatlarına yönelik analizlerini ve öngörülerini bigpara.com sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,88 kayıpla 455,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,88 azalışla 3.023,00 liraya geriledi. Geçen hafta 768,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 739,00 liraya düştü.
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Bu hafta ABD doları yüzde 0,88 değer kazanarak 7,6410 liraya yükselirken, avro yüzde 0,99 azalışla 8,8760 liraya geriledi.
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Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,60 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,67 ile hisse senedi fonları oldu.