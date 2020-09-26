Anlık altın fiyatları: Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL?

GRAM ALTINDA RİSKLER DAHA BASKIN HALE GELDİ Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü



7 Ağustos'ta 2075 dolar zirvesini gördükten sonra değer kaybetmeye başlayan ons altında bu hafta doların dünya genelinde değer kazanmasının etkisi ile gerileme ivme kazandı ve 1849 dolar test edildi.



Yukarıdan aşağı yüzde 11'i bulan bu kayıp şüphesiz tepki yükselişlerini mümkün kılıyor. Ancak ekim ayında Batı dünyasından onay alacak bir veya daha fazla Covid 19 aşısı beklentisi altın adına ufuktaki kötü haber ve bu durum tepki yükselişlerini kısıtlayıcı önemli bir engel olmaya aday. Bu nedenle aşı haberi geldikten ve ilk refleks fiyatlama geride kaldıktan sonra altın cephesinde daha iskontolu fiyatlar ile karşılaşmamız mümkün.



Gram altın özelinde ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararı riskleri daha baskın hale getirdi. Öğleden sonra 451 TL'yi gören bu cephe Türk Lirası'nda toparlanma sürecek olursa (bence bu senaryonun şansı görece daha yüksek) ons altına kıyasla yukarı yönlü hareketlerde daha tutuk aşağı yönlü salınımlarda ise daha zayıf bir performans gösterebilir.