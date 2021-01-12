AnlÄ±k altÄ±n fiyatlarÄ±: 12 Ocak canlÄ± altÄ±n verileri ve gram altÄ±n yorumlarÄ±

ALTIN YORUMLARI: PANDEMÄ°, ABDâ€™DE SÄ°YASÄ° KARMAÅžA DERKEN ASIL GÃœNDEM GÃ–ZLERDEN KAÃ‡MASIN. RÄ±dvan BaÅŸtÃ¼rk/Ã–zel Fon YÃ¶neticisi



Bu gÃ¼ndem ABD 10 yÄ±llÄ±k tahvil faizleridir. GeÃ§en yÄ±l pandemi etkisi nedeniyle yÃ¼zde 1.90â€™lardan yÃ¼zde 0.50â€™ye gerileyen faiz, mevcut durumda yÃ¼zde 1â€™in Ã¼zerinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. Faizlerin yÃ¼kselmesi ise, ons altÄ±n iÃ§in risk unsuru olarak gÃ¶rÃ¼lebilir. Bunun bir fragmanÄ±nÄ± dÃ¼n yaÅŸadÄ±k. Ons altÄ±n hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde 60 dolar dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi.



Tabii bu hareketler gÃ¼n gÃ¼n bakmak yerine genel resim olarak bakmak gerekiyor. ABD 10 yÄ±llÄ±k faizlerinin yÃ¼zde 1.20â€™ye doÄŸru potansiyel yÃ¼kseliÅŸ alanÄ± bulunuyor. Faizlerin buraya gitmesi, ons altÄ±nÄ± da baskÄ± altÄ±nda tutabilir. Bu iki enstrÃ¼man arasÄ±nda tarih boyunca ters korelasyon sÃ¶z konusu.



