AnlÄ±k altÄ±n fiyatlarÄ±: 12 Ocak canlÄ± altÄ±n verileri ve gram altÄ±n yorumlarÄ±
Ons bazÄ±nda seyre gÃ¶re yÃ¶n alan altÄ±n fiyatlarÄ±, 12 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼, bir Ã¶nceki gÃ¼ne gÃ¶re artÄ±ÅŸla gÃ¼ne merhaba dedi. 523 TL gibi bir baremden gerileyen gram altÄ±n iÃ§in ons ve dolar endeksini yakÄ±ndan takip eden pek Ã§ok kiÅŸi, gÃ¼nÃ¼n ilk saatleri itibariyle fiyatlarÄ± araÅŸtÄ±rmaya devam ediyor. Ons altÄ±nÄ±n 12 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne 1851 dolar seviyesinde baÅŸlamasÄ±yla birlikte artÄ±ÅŸ yÃ¶nlÃ¼ hareket eden altÄ±n fiyatlarÄ± iÃ§in gÃ¶zler analistlerin yorumlarÄ±na Ã§evrildi. Ä°ÅŸte, altÄ±n yorumlarÄ± ve gÃ¼nÃ¼n anlÄ±k altÄ±n fiyatlarÄ± bilgileri
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Yeni gÃ¼ne artÄ±ÅŸ ile baÅŸlayan altÄ±n fiyatlarÄ±, 445 TL seviyesine yÃ¼kseldi. Pek Ã§ok gÃ¶stergenin tetiklediÄŸi altÄ±n fiyatlarÄ±, bir Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re artÄ±ÅŸ yÃ¶nlÃ¼ baÅŸlangÄ±Ã§ ile 12 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ne giriÅŸ yaptÄ±. Dolar fiyatlarÄ±ndaki yÃ¼kseliÅŸin tetiklediÄŸi gram altÄ±n fiyatlarÄ±, gÃ¼n iÃ§erisinde de hareketleriyle yakÄ±ndan takip edilecek. Peki, altÄ±n fiyatlarÄ± iÃ§in yÃ¶n ne olacak? Ä°ÅŸte, 12 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ pek Ã§ok kiÅŸinin yakÄ±ndan takip ettiÄŸi altÄ±n fiyatlarÄ± iÃ§in detaylÄ± bilgiler
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12 OCAK 2021 ALTIN FÄ°YATLARIÂ
Gram altÄ±n 12 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼ 445 TL'den satÄ±lÄ±rken 441 TL'den geri alÄ±nÄ±yor.
Bu gÃ¼ndem ABD 10 yÄ±llÄ±k tahvil faizleridir. GeÃ§en yÄ±l pandemi etkisi nedeniyle yÃ¼zde 1.90â€™lardan yÃ¼zde 0.50â€™ye gerileyen faiz, mevcut durumda yÃ¼zde 1â€™in Ã¼zerinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. Faizlerin yÃ¼kselmesi ise, ons altÄ±n iÃ§in risk unsuru olarak gÃ¶rÃ¼lebilir. Bunun bir fragmanÄ±nÄ± dÃ¼n yaÅŸadÄ±k. Ons altÄ±n hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde 60 dolar dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi.
Tabii bu hareketler gÃ¼n gÃ¼n bakmak yerine genel resim olarak bakmak gerekiyor. ABD 10 yÄ±llÄ±k faizlerinin yÃ¼zde 1.20â€™ye doÄŸru potansiyel yÃ¼kseliÅŸ alanÄ± bulunuyor. Faizlerin buraya gitmesi, ons altÄ±nÄ± da baskÄ± altÄ±nda tutabilir. Bu iki enstrÃ¼man arasÄ±nda tarih boyunca ters korelasyon sÃ¶z konusu.
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Ons altÄ±n iÃ§in 1900 dolar seviyesi teknik olarak Ã§ok kritik bir destek durumunda. 6 Ocak tarihli sert satÄ±ÅŸta bu seviyeden toparlanma geldi. Ons altÄ±n iÃ§in net bir baskÄ±, ancak 1900 dolar altÄ±na sarkÄ±lmasÄ± durumunda sÃ¶z konusu olacaktÄ±r. Genel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mde ise, yÃ¼kseliÅŸler satÄ±ÅŸ fÄ±rsatÄ± vermeye devam edebilir.
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Dolar kurunda baskÄ± devam ediyor. Yurt iÃ§inde artan faizler ve dolar endeksinin baskÄ± altÄ±nda kalmasÄ± kuru aÅŸaÄŸÄ± Ã§ekmeye devam ediyor. Genel gÃ¶rÃ¼nÃ¼mde 7.50 TL altÄ±nda kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece baskÄ± devam edebilir. 7.20 TL ise sÄ±radaki Ã¶nemli destek olarak izlenebilir.
Gram altÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise 11 KasÄ±mâ€™dan bu yana 473 TL altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtmiÅŸtim. Bu gÃ¶rÃ¼nÃ¼m hala devam ediyor. BaskÄ±nÄ±n ortadan kalkmasÄ± iÃ§in 473 TLâ€™nin yukarÄ± yÃ¶nde geÃ§ilmesi gerekiyor. DÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸlerde ise 440-430 TL bandÄ± kÄ±sa sÃ¼reli toparlanma bÃ¶lgesi olabilir.Â