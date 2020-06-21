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Haber Giriş: 21 Haziran 2020 - 18:51,

Anlamlı, güzel sözlü ve resimli Babalar Günü mesajları 2020: Uzaktaki babalarınız için Whatsapp'a özel Babalar Günü kutlama mesajları

Resimli Babalar Günü mesajları, Babalar Günü kutlanırken gönderilerde paylaşılmaya devam ediyor. SMS, Whatsapp, Facebook gibi platformlardan uzaktaki babalarına, eşlere ve dedelere özel Babalar Günü teşekkür mesajlarını göndermek isteyenler, kısa ve uzun Babalar Günü mesajlarına ilgi gösteriyor. Bazen bir ufak hediye bazen de bir güzel sözle kutlanan Babalar Günü'nde hediye paketlerinin üzerine anlamlı söz yazmak isteyenler, duygusal Babalar Günü mesajlarını tercih edecek. Sizler de bu değerli günde babanıza atacağınız bir mesajla varlığınızı ve ona olan sevginizi hissettirebilirsiniz. İşte, sözler için hazırladığımız, farklı, anlamlı, resimli Babalar Günü mesajları seçenekleri...

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Hayatın her anında varlıkları ile onurlandıran babalarımız için en güzel Babalar Günü mesajı resimli alternatiflerle değerlendirilmek isteniyor. Yaşamın her anında fedakarlık göstererek evlatlarına daha güzel bir gelecek hazırlamak isteyen ebeveynlerimiz için Babalar Günü mesajları resimli ve en güzel seçenekler ile günün ilk saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. İşte, aile mutluluğunu ve birlikteliğini sağlayabilmek için büyük fedakarlıklar gösteren babalar için bugüne özel birbirinden anlamlı ve resimli Babalar Günü mesajları ve sözleri derlemesi

RESİMLİ BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2020

Facebook, Whatsapp, Instagram gibi mecralardan da paylaşılabilecek olan Babalar Günü mesajları, resimli seçenekleri ile ön plana çıkıyor.

Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkeksin. Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım…

Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun...

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

EN GÜZEL RESİMLİ BABALAR GÜNÜ MESAJLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Evimizin güneşi bir tanesisin canım babam, kucak dolusu sevgi ve saygılarımla kocaman öpüyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

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Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günün kutlu olsun.

Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacım.

4BABALAR GÜNÜ NEDİR
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BABALAR GÜNÜ NEDİR?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

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Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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