Anlamlı, güzel sözlü ve resimli Babalar Günü mesajları 2020: Uzaktaki babalarınız için Whatsapp'a özel Babalar Günü kutlama mesajları

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.



Evimizin güneşi bir tanesisin canım babam, kucak dolusu sevgi ve saygılarımla kocaman öpüyorum. Babalar günün kutlu olsun.



Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.