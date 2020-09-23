Anlamlı günaydın mesajları 2020! Sevgiliye, arkadaşa, dosta, resimli günaydın mesajları ve sözleri

Sevgiyi içinde saklayan, gülmeyi avuçlarında tutan, kalp atışlarını kimseye duyurmayan, hüznü göz yaşlarında tutan, dünyaya gururla bakan meleğime günaydın:)



Günaydın masamdaki bahar dalı, ya o eller ya çiçeğin sevdalı, seninle güneşe durmak yeniden, ne söylerse söylesin kahve falı.



Yıldızların kayboluşunu izlerken her sabah, bir günaydın duymaktı aslında tek istediğim. Şimdi sana duyamadığımı yazıyorum sevgili, Günaydın dünyanın en güzel gerçeği.



Gözlerin, Bugüne öyle bir aç ki her şey istediğin gibi gitsin, günaydın.



Günün aydın olsun, bugün benden sana bir armağan olsun günaydınlar