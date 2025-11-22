Ankara'nın tam ortasında 'Renkli köy': Duyan ilçeye akın ediyor! 'Çocukluğuma döndüğümü hissetim'

Renkli Köy'ün yerlisi Özgür Öztürk, Renkli Köy'ün huzurlu ve sakin bir yer olduğunu, herkesin gelip görmesi gerektiğini belirterek, "Renkli köy huzurlu, sessiz ve sakin bir ortam. Ankara ve çevre illerden insanlar geliyor. Şehirde sıkıntı yaşayan, problem yaşayan, şehrin sıkıntılarından uzaklaşmak isteyen insanlar buraya geliyorlar. Her şeyden önce burası bizim yurdumuz. Herkes birbirini tanır burada. Doğma büyüme buralıyım. İlçemizde suç oranı düşük. Canınız sıkıldığında Renkli Köy'e bekliyoruz" diye konuştu.