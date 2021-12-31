Ankaralı Coşkun kimdir, kaç yaşında? İşte Ankaralı Coşkun'un hayatıyla ilgili bilgiler

Babası Ali Direk, hem çok iyi bir bağlama virtüözü, hem de birçok sanatçının okuduğu eserlerin sahibi. Ankaralı Coşkun 1996 yılında ilk albümü "Vay Seni Vay Vay" ile müzik severlerin karşısına çıktı. 2001 yılında çıkan Best Of Sincan 2 albümünde okuduğu "Çilli Horozum" türküsüyle çıkış yaptı. Ustam dediği birçok sanatçının yer aldığı bu albümde Ankaralı Coşkun okuduğu eserle hem albümün çok satmasına katkıda bulunda hem de çok daha büyük kitlelere ulaştı.