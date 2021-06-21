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Gündem
Haluk KARAASLAN/ ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 21 Haziran 2021 - 12:30 | 

Ankara'daki vahşet büyük tepki çekmişti! İki eşten karşılıklı şok dava

Ankara'da 68 köpeği kafeslerin içinde elverişsiz koşullarda ticari amaçla beslediği ve ses tellerini kestiği için para cezası uygulanan Fatma Çevik'ye bir şok da eşinden geldi. Fatma Çevik olaya tepki göstererek evden ayrılan eşi Şevket Çevik'e boşanma davası açıp, nafaka talep etti. Şevket Çevik ise, eşinin köpeklerle ilgili medyada çıkan haberlerinin ardından toplumda rezil olduğu gerekçesiyle 1 milyon liralık tazminat davası açtığı öğrenildi.

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