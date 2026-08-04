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Ankara'daki taksicinin arabasına binen şaşıp kalıyor: 'Kesinlikle bilerek yapmıyorum'

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#Ankara#Taksici#Kemal Sunal
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 11:35

Ankara'da taksicilik yapan adam, kendine has gülüşüyle yolcularının yüzünü güldürürken, Kemal Sunal'ın canlandırdığı "Gülen adam" karakterini hatırlatıyor. Gülüşünün kendine özgü ve doğuştan olduğunu belirten Adem Kaya, "Okul yıllarımdan beri böyle gülüyorum. Kendime has bir gülüşüm var. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir şey, kesinlikle bilerek yapmıyorum." dedi.