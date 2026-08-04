Ankara'daki taksicinin arabasına binen şaşıp kalıyor: 'Kesinlikle bilerek yapmıyorum'

Ankara'da taksicilik yapan Adem Kaya, doğuştan gelen kendine has gülüşüyle çevresindekilerin dikkatini çekiyor. Gülme krizleri sırasında dakikalarca güldüğünü söyleyen Kaya, istemsiz gülüşünün zaman zaman yanlış anlaşılmasına rağmen, yolcuları tarafından "gülen adam" olarak tanındığını belirtti.
"DOĞUŞTAN SESLİ GÜLÜYORUM"
Gülüşünün kendine özgü ve doğuştan olduğunu belirten Adem Kaya, "Okul yıllarımdan beri böyle gülüyorum. Kendime has bir gülüşüm var. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir şey, kesinlikle bilerek yapmıyorum. Bundan dolayı doktora gittim, tedavi de gördüm. Askerde sıkıntı yaşamamak için askerliğimi raporlu yaptım. Doğuştan sesli gülüyorum" dedi.