Ankara'daki taksicinin arabasına binen şaşıp kalıyor: 'Kesinlikle bilerek yapmıyorum'

"BEN GÜLDÜĞÜMDE TÜM YOLCULARIM GÜLÜYOR"

Taksicilik yaptığı için yolcuları tarafından gülen adam olarak tanındığını aktaran Kaya, "Ankara'da taksi kullandığım için her mahalleye uğruyoruz. Günlük 400 kilometre yol yapıyoruz. Bundan dolayı da çok insan taşıyoruz. Ben güldüğümde tüm yolcularım gülüyor ve bundan mutluyum. Tabi ki insanları güldürmek güzel bir şey. Gülmek bulaşıcı bir şey, herkes gülsün. Bu dünyada herkes gülsün, mutlu olsun. Başka bir amacım yok" ifadelerini kullandı.