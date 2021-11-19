Ankara'daki patlamada son dakika gelişmeleri: Keçiören'deki patlamanın nedeni belli oldu mu?

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlamaya ilişkin şunları söyledi:



Bu kadar bir hasar olmaz. Doğalgaz patlaması gibi gözüküyor. Bir kat olduğu gibi çökmüş durumda, altı yaralımız var ikisi çocuk. İnşallah hayati tehlikesi olan, ölen olmaz.



Arama ve tarama çalışmaları yapılıyor. 60 yıllık bir Bina, kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bir bölgede yer alıyor. Cadde üzerinde bir bina var. 9 daire var, 4'ü dolu. Altta işyerleri var. Vakit geç olduğu için iş yerleri boş. Binanın alt tarafı olduğu gibi çökmüş durumda. Herhangi bir terör saldırısı olduğunu düşünmüyoruz. Şu an itfaiye arama tarama yapıyor. İtfaiyenin çalışması bittikten sonra enkazı kaldırıp binayı yıkacağız.