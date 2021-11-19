Ankara'daki patlamada son dakika gelişmeleri: Keçiören'deki patlamanın nedeni belli oldu mu?
Ankara'daki patlamadan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Keçiören ilçesinde yaşanan patlamada 1'i çocuk 2 kişi çocuk hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın büyük bir bölümü çöktü. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yaptığı açıklamada, binanın 60 yıllık olduğunu belirterek, deprem olmuş gibi çöktüğünü vurguladı. Diğer yandan patlamadan gelen ilk görüntüler kameralara yansıdı. İşte, Ankara Keçiören'deki patlamada son durum gelişmeleri.
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Ankara Keçiören'deki patlamadan acı haber geldi. Akşam saatlerinde Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olayla ilgili Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Koca paylaşımında, "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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ANKARA'DAKİ PATLAMADA SON DURUM
Kuyubaşı Mahallesi'nde Kızlarpınarı Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlamanın ardından apartmanda çökme gerçekleşti. Emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.
Bakan Koca paylaşımında, "Ankara Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada 2'si ağır 6 yaralımız olduğunu belirtmiştik. Ağır yaralı olanların ikisi de çocuk. Maalesef tüm çabalara rağmen yavrularımızdan birisi kurtarılamadı. Diğer yavrumuzun durumu ise hâlâ ciddiyetini koruyor. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Ankara Valisi Şahin, Keçiören'de bir binada yaşanan patlamada can kaybının 2'ye yükseldiğini bildirdi.
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Vali Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 3 katlı binada gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunun değerlendirildiğini belirterek şunları söyledi:
"Patlamanın neticesinde 6 yaralı hastaneye kaldırıldı. Maalesef bir baba ve çocuğu hayatını kaybetti. Şu an Irak Türkmen'i aileden 2 vefat var. 4 yaralının tedavisi devam ediyor. Enkazda arama kurtarma ve teknik incelemeler devam ediyor. Enkaz altı titizlikle inceleniyor. Binada hem doğalgaz var hem de LPG sistemi var. Bunun sonucu teknik incelemenin ardından belli olacak."
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BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, patlamaya ilişkin şunları söyledi:
Bu kadar bir hasar olmaz. Doğalgaz patlaması gibi gözüküyor. Bir kat olduğu gibi çökmüş durumda, altı yaralımız var ikisi çocuk. İnşallah hayati tehlikesi olan, ölen olmaz.
Arama ve tarama çalışmaları yapılıyor. 60 yıllık bir Bina, kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bir bölgede yer alıyor. Cadde üzerinde bir bina var. 9 daire var, 4'ü dolu. Altta işyerleri var. Vakit geç olduğu için iş yerleri boş. Binanın alt tarafı olduğu gibi çökmüş durumda. Herhangi bir terör saldırısı olduğunu düşünmüyoruz. Şu an itfaiye arama tarama yapıyor. İtfaiyenin çalışması bittikten sonra enkazı kaldırıp binayı yıkacağız.