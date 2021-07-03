Ankara'daki hortum görüntüleri sosyal medya gündeminde... Hortum nedir, nasıl oluşur?
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen hortum, paniğe neden oldu. Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Ankara'daki hortum görüntüleri sosyal medya gündemine de damga vurdu. Birçok kişi hortum görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Peki, hortum nedir, nasıl oluşur?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da ise Şereflikoçhisar ilçesinde meydana gelen hortum korkuttu. Yeşilova Mahallesi'nde, yerleşim alanlarına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta hortum meydana geldi. Yerden metrelerce gökyüzüne yükselen hortum, paniğe neden oldu.
2
Yaklaşık 10 dakika etkili olan hortum, cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Hortum nedeniyle hasar meydana gelmediği öğrenildi. Hortumun ardından ilçede yer yer dolu yağdı.
3
Öte yandan kentte öğle saatlerinden itibaren sağanak da etkili oldu. Bazı bölgelerde şiddetli yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Çankaya'da etkili olan yağmurla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yer yer dolu da yağdı.
4
HORTUM NASIL OLUŞUR?
Hortum; AFAD Afet Terimleri Sözlüğü’ne göre, doğada havadaki basınç değişimlerine bağlı olarak oluşan, kendi ekseni etrafında dönerek hareket edebilen, yüksek hızlara ulaşabilen ve yıkıcı etkileri olan şiddetli bir rüzgâr çeşididir. Küçük ve güçlü alçak basınç alanlarında, büyük bir hızla kendi etrafında dönen hava hareketiyle oluşur.Hortum, ciddi can kayıpları ve yaralanmalara sebep olabilir. Ayrıca binalar, altyapılar, enerji ve iletişim hatları üzerinde ciddi hasarlar bırakabilir.