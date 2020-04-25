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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 21:00,

Ankara'da sahur saat kaçta ne zaman? Ramazan imsakiyesi 2020: Ankara sahur ve iftar vakitleri

Ankara'da sahur ne zaman saat kaçta sorusunun yanıtı oruç ibadetlerini idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, Ankara sahur vakitlerini öğrenmek isteyenler, Ankara'da sahur hazırlıklarını bu bilgiler çerçevesinde gerçekleştirecek. Peki, Ankara'da sahura ne kadar kaldı? İşte, Ankara İmsakiye bilgilerine göre 25 Nisan Ankara sahur ve imsak vakitleri hakkında ayrıntılar...

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Ankara’da ikinci sahur heyecanı yaşanıyor. Mübarek Ramazan ayını Türkiye’nin başkenti Ankara’da geçirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 imsakiye takvimiyle sahur saatini öğrenmeye çalışıyor. Sahur ve iftar saatleri Türkiye’nin dört bir yanında farklılık gösteriyor, bu nedenle 2020 imsakiyeyi günlük olarak takip etmek önemli. Peki, Ankara’da sahur saat kaçta yapılacak?

Bugün Ramazan Ayı'nın ilk oruç günü. İslamda Müslümanların ayı olarak kabul edilen mübarek Ramazan ayının ilk sahuruna gece yarısı kalkan Ankara'daki vatandaşlar, şimdi iftar saatini merak ediyor. Tüm yurtta Ramazan hazırlıkları günler öncesinden başlamıştı. Peki, Ankara’da iftara ne kadar kaldı? Ankara’da ilk iftar saat kaçta? İşte 2020 imsakiye Ankara iftar ve sahur saatleri

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ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:1819:4321:10*
225.04.202004:1619:4421:11
326.04.202004:1419:4521:12
427.04.202004:1219:4621:14
528.04.202004:1019:4721:15
629.04.202004:0919:4821:17
730.04.202004:0719:4921:18
801.05.202004:0519:5021:20
902.05.202004:0419:5121:21
1003.05.202004:0219:5221:22
1104.05.202004:0019:5321:24
1205.05.202003:5919:5421:25
1306.05.202003:5719:5521:27
1407.05.202003:5519:5621:28
1508.05.202003:5419:5721:30
1609.05.202003:5219:5821:31
1710.05.202003:5119:5921:32
1811.05.202003:4920:0021:34
1912.05.202003:4720:0121:35
2013.05.202003:4620:0221:37
2114.05.202003:4420:0321:38
2215.05.202003:4320:0421:40
2316.05.202003:4220:0421:41
2417.05.202003:4020:0521:42
2518.05.202003:3920:0621:44
2619.05.202003:3820:0721:45**
2720.05.202003:3620:0821:46
2821.05.202003:3520:0921:48
2922.05.202003:3420:1021:49
3023.05.202003:3220:1121:50


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3Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü

Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Yüksek Mahkemenin ramazan ayı hilalinin görülmesi üzerine 24 Nisan Cuma gününü ramazan ayının ilk günü olarak belirlediği açıklandı.

Ardından Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Yemen, Filistin, Ürdün, Suriye, Somali, Libya, Cezayir'de de ramazan hilalinin gözlemlendiği ve ilk orucun cuma günü tutulacağı bildirildi.

Mısır ve Tunus da ramazan ayının cuma günü başlayacağını açıklamıştı.

Umman, Sudan ve Fas cumartesi başlıyor

Öte yandan Umman, Sudan ve Fas, ramazan ayının cumartesi başlayacağını duyurdu.

Umman Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hilalin görülmemesi nedeniyle ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği duyuruldu.

Sudan ve Fas dini otoriteleri de aynı şekilde hilalin görülememesinden ötürü cuma gününün şaban ayının son günü olduğunu ve ramazan ayının başlangıcının cumartesi olduğunu açıkladı.

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