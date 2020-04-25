Ankara'da sahur saat kaçta ne zaman? Ramazan imsakiyesi 2020: Ankara sahur ve iftar vakitleri
Ankara'da sahur ne zaman saat kaçta sorusunun yanıtı oruç ibadetlerini idrak etmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, Ankara sahur vakitlerini öğrenmek isteyenler, Ankara'da sahur hazırlıklarını bu bilgiler çerçevesinde gerçekleştirecek. Peki, Ankara'da sahura ne kadar kaldı? İşte, Ankara İmsakiye bilgilerine göre 25 Nisan Ankara sahur ve imsak vakitleri hakkında ayrıntılar...
Ankara’da ikinci sahur heyecanı yaşanıyor. Mübarek Ramazan ayını Türkiye’nin başkenti Ankara’da geçirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 imsakiye takvimiyle sahur saatini öğrenmeye çalışıyor. Sahur ve iftar saatleri Türkiye’nin dört bir yanında farklılık gösteriyor, bu nedenle 2020 imsakiyeyi günlük olarak takip etmek önemli. Peki, Ankara’da sahur saat kaçta yapılacak?
Bugün Ramazan Ayı'nın ilk oruç günü. İslamda Müslümanların ayı olarak kabul edilen mübarek Ramazan ayının ilk sahuruna gece yarısı kalkan Ankara'daki vatandaşlar, şimdi iftar saatini merak ediyor. Tüm yurtta Ramazan hazırlıkları günler öncesinden başlamıştı. Peki, Ankara’da iftara ne kadar kaldı? Ankara’da ilk iftar saat kaçta? İşte 2020 imsakiye Ankara iftar ve sahur saatleri
ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:18
|19:43
|21:10*
|2
|25.04.2020
|04:16
|19:44
|21:11
|3
|26.04.2020
|04:14
|19:45
|21:12
|4
|27.04.2020
|04:12
|19:46
|21:14
|5
|28.04.2020
|04:10
|19:47
|21:15
|6
|29.04.2020
|04:09
|19:48
|21:17
|7
|30.04.2020
|04:07
|19:49
|21:18
|8
|01.05.2020
|04:05
|19:50
|21:20
|9
|02.05.2020
|04:04
|19:51
|21:21
|10
|03.05.2020
|04:02
|19:52
|21:22
|11
|04.05.2020
|04:00
|19:53
|21:24
|12
|05.05.2020
|03:59
|19:54
|21:25
|13
|06.05.2020
|03:57
|19:55
|21:27
|14
|07.05.2020
|03:55
|19:56
|21:28
|15
|08.05.2020
|03:54
|19:57
|21:30
|16
|09.05.2020
|03:52
|19:58
|21:31
|17
|10.05.2020
|03:51
|19:59
|21:32
|18
|11.05.2020
|03:49
|20:00
|21:34
|19
|12.05.2020
|03:47
|20:01
|21:35
|20
|13.05.2020
|03:46
|20:02
|21:37
|21
|14.05.2020
|03:44
|20:03
|21:38
|22
|15.05.2020
|03:43
|20:04
|21:40
|23
|16.05.2020
|03:42
|20:04
|21:41
|24
|17.05.2020
|03:40
|20:05
|21:42
|25
|18.05.2020
|03:39
|20:06
|21:44
|26
|19.05.2020
|03:38
|20:07
|21:45**
|27
|20.05.2020
|03:36
|20:08
|21:46
|28
|21.05.2020
|03:35
|20:09
|21:48
|29
|22.05.2020
|03:34
|20:10
|21:49
|30
|23.05.2020
|03:32
|20:11
|21:50
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