Gündem Haber Giriş: 01 Mart 2021 - 22:09 | 01 Mart 2021 - 22:09

Ankara'da restoran ve kafeler açılacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı? İşte son açıklamalar

Koronavirüs kararları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı, İstanbul ve İzmir yüksek riskli turuncu, Ankara ise orta riskli sarı renk olarak sınıflandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sınıflandırılan illerde düşük riskli illerde kafe ve restoranların açılacağını duyurdu. Alınan karara göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı da düşük ve orta riskli illerde kaldırılacak, yüksek ve çok yüksek illerde ise pazar günü devam edecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır" ifadelerini kullandı.