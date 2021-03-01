Ankara'da restoran ve kafeler açılacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı? İşte son açıklamalar
Koronavirüs kararları ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı, İstanbul ve İzmir yüksek riskli turuncu, Ankara ise orta riskli sarı renk olarak sınıflandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sınıflandırılan illerde düşük riskli illerde kafe ve restoranların açılacağını duyurdu. Alınan karara göre hafta sonu sokağa çıkma yasağı da düşük ve orta riskli illerde kaldırılacak, yüksek ve çok yüksek illerde ise pazar günü devam edecek. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlkokullardaki 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır" ifadelerini kullandı.
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Ankara'daki kısıtlama kararları Kabine Toplantısı sonrası gündeme geldi. Kabine'de alınan karara göre, Risk durumu turuncu olarak belirlenen illerimizde bir çok kısıtlama devam edecek. Okullar, restoranlar, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları aynı şekilde devam edecek. Düşük ve az riskli olan illerde ise kısıtlamalar kaldırılacak.
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ANKARA'DA YASAKLAR KALDIRILACAK MI?
Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı, İstanbul ve İzmir yüksek riskli turuncu, Ankara ise orta riskli sarı renk olarak sınıflandırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı pastane kıraathane gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteye ile sürdürebileceklerdir." dedi.
Bu açıklamalara göre Ankara'da restoranlar sabah 07:00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle faaliyetini sürdürebilecek.
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HAFTA SONU KISITLAMALARI
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek. Buna göre kısıtlama Ankara'da kaldırılacak.
Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.
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OKULLARIN DURUMU
Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.
Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.
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65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI
Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme, düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.