Ankara’da okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe hangi illerde okullar tatil? Valilik açıklaması
Okullardan kar tatili haberleri gelmeye başladı. Kar yağışı yurdun genelinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre birçok ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Vatandaşların buzlanma ve dona karşı tedbirli olmaları isteniyor. Ankara'da bugün hava 0 derece olacak. Peki, Ankara’da okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe hangi illerde okullar tatil? İşte 23 Aralık Perşembe günü kar tatili olan illerin listesi
Ankara'da okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Kar tatili olan iller valilikler tarafından açıklanıyor. Bu açıklamada hangi ilçelerde eğitime ne kadar süre ile ara verileceği duyuruluyor. 23 Aralık tarihinde Trabzon, Artvin, Bartın gibi illerin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi. Trabzon Valiliği'nce yapılan duyuruda, kar nedeniyle kent merkezi ve 18 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. İşte kar tatili olan iller
Trabzon Valiliği'nce yapılan duyuruyla, kar nedeniyle kent merkezi ve 18 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.
Trabzon Valiliği'nce yapılan duyuruyla, kar nedeniyle kent merkezi ve 18 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerimizde 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.
Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İlimizde akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam etmekte olan kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle; ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır."
Kastamonu’nun Küre ve İnebolu ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşanıyor. Kar yağışı sonrasında İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan yazılı açıklamalar ile yüz yüze eğitime 23 Aralık Perşembe günü ara verildiği duyuruldu.