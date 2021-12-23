Ankara’da okullar tatil mi? 23 Aralık Perşembe hangi illerde okullar tatil? Valilik açıklaması

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İlimizde akşam saatlerinde başlayan ve yoğun bir şekilde devam etmekte olan kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle; ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık 2021 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Bu süre zarfında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır."