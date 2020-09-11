Ankara’da mesai saatleri değişti! Mesai saatleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Mesai saatleri ile ilgili son dakika açıklaması Ankara Valiliği tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada valiliğe bağlı kurumların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiği duyuruldu. Peki yeni mesai saatleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte yanıtı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ankara mesai saatleri ile ilgili son dakika duyurusu yayımlandı. Açıklamada, 'Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi.' denildi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacak. Valiliğe bağlı kurumlar arasında il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il milli eğitim müdürlüğü gibi kurumlar bulunuyor.
2
Abone Ol
ANKARA’DA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ
Ankara Valiliği, ‘Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır.’ açıklamasında bulundu.