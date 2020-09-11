Ankara’da mesai saatleri değişti! Mesai saatleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Ankara mesai saatleri ile ilgili son dakika duyurusu yayımlandı. Açıklamada, 'Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi.' denildi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacak. Valiliğe bağlı kurumlar arasında il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il milli eğitim müdürlüğü gibi kurumlar bulunuyor.