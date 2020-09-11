MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara’da mesai saatleri değişti! Mesai saatleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
GeriGündem Ankara’da mesai saatleri değişti! Mesai saatleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 14:45 | 

Ankara’da mesai saatleri değişti! Mesai saatleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Mesai saatleri ile ilgili son dakika açıklaması Ankara Valiliği tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada valiliğe bağlı kurumların çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiği duyuruldu. Peki yeni mesai saatleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte yanıtı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Ankara mesai saatleri ile ilgili son dakika duyurusu yayımlandı. Açıklamada, 'Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi.' denildi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacak. Valiliğe bağlı kurumlar arasında il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, il milli eğitim müdürlüğü gibi kurumlar bulunuyor.

2ANKARA’DA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ
Abone Olgoogle-news

ANKARA’DA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

Ankara Valiliği, ‘Koronavirüs salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla valiliğimize bağlı kurumların çalışma saatlerinde bazı değişikliklere gidildi. Değişikliklerle Kontrollü Sosyal Hayat çerçevesinde yoğunluğun ve salgının bulaş hızının azaltılması hedeflendi. Alınan kararla ilgili kurumların mesai saatleri; 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00, 10.00-19.00 şeklinde dört farklı şekilde uygulanacaktır.’ açıklamasında bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi