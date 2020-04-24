Ankara’da iftara ne kadar kaldı? Ankara’da ilk iftar saat kaçta? 2020 imsakiye Ankara iftar ve sahur saatleri

Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Yüksek Mahkemenin ramazan ayı hilalinin görülmesi üzerine 24 Nisan Cuma gününü ramazan ayının ilk günü olarak belirlediği açıklandı.



Ardından Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Yemen, Filistin, Ürdün, Suriye, Somali, Libya, Cezayir'de de ramazan hilalinin gözlemlendiği ve ilk orucun cuma günü tutulacağı bildirildi.



Mısır ve Tunus da ramazan ayının cuma günü başlayacağını açıklamıştı.



Umman, Sudan ve Fas cumartesi başlıyor



Öte yandan Umman, Sudan ve Fas, ramazan ayının cumartesi başlayacağını duyurdu.



Umman Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hilalin görülmemesi nedeniyle ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği duyuruldu.



Sudan ve Fas dini otoriteleri de aynı şekilde hilalin görülememesinden ötürü cuma gününün şaban ayının son günü olduğunu ve ramazan ayının başlangıcının cumartesi olduğunu açıkladı.