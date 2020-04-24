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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 12:16,

Ankara’da iftara ne kadar kaldı? Ankara’da ilk iftar saat kaçta? 2020 imsakiye Ankara iftar ve sahur saatleri

Ankara’da ilk iftar heyecanı yaşanıyor. Mübarek Ramazan ayını Türkiye’nin başkenti Ankara’da geçirecek olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 imsakiye takvimiyle bu yılın ilk iftar saatini öğrenmeye çalışıyor. Sahur ve iftar saatleri Türkiye’nin dört bir yanında farklılık gösteriyor, bu nedenle 2020 imsakiyeyi günlük olarak takip etmek önemli. Peki, Ankara’da ilk iftar saat kaçta yapılacak?

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Bugün Ramazan Ayı'nın ilk oruç günü. İslamda Müslümanların ayı olarak kabul edilen mübarek Ramazan ayının ilk sahuruna gece yarısı kalkan Ankara'daki vatandaşlar, şimdi iftar saatini merak ediyor. Tüm yurtta Ramazan hazırlıkları günler öncesinden başlamıştı. Peki, Ankara’da iftara ne kadar kaldı? Ankara’da ilk iftar saat kaçta? İşte 2020 imsakiye Ankara iftar ve sahur saatleri

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ANKARA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:1819:4321:10*
225.04.202004:1619:4421:11
326.04.202004:1419:4521:12
427.04.202004:1219:4621:14
528.04.202004:1019:4721:15
629.04.202004:0919:4821:17
730.04.202004:0719:4921:18
801.05.202004:0519:5021:20
902.05.202004:0419:5121:21
1003.05.202004:0219:5221:22
1104.05.202004:0019:5321:24
1205.05.202003:5919:5421:25
1306.05.202003:5719:5521:27
1407.05.202003:5519:5621:28
1508.05.202003:5419:5721:30
1609.05.202003:5219:5821:31
1710.05.202003:5119:5921:32
1811.05.202003:4920:0021:34
1912.05.202003:4720:0121:35
2013.05.202003:4620:0221:37
2114.05.202003:4420:0321:38
2215.05.202003:4320:0421:40
2316.05.202003:4220:0421:41
2417.05.202003:4020:0521:42
2518.05.202003:3920:0621:44
2619.05.202003:3820:0721:45**
2720.05.202003:3620:0821:46
2821.05.202003:3520:0921:48
2922.05.202003:3420:1021:49
3023.05.202003:3220:1121:50


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3Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü

Dünya genelinde bugün ramazanın ilk günü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Yüksek Mahkemenin ramazan ayı hilalinin görülmesi üzerine 24 Nisan Cuma gününü ramazan ayının ilk günü olarak belirlediği açıklandı.

Ardından Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Yemen, Filistin, Ürdün, Suriye, Somali, Libya, Cezayir'de de ramazan hilalinin gözlemlendiği ve ilk orucun cuma günü tutulacağı bildirildi.

Mısır ve Tunus da ramazan ayının cuma günü başlayacağını açıklamıştı.

Umman, Sudan ve Fas cumartesi başlıyor

Öte yandan Umman, Sudan ve Fas, ramazan ayının cumartesi başlayacağını duyurdu.

Umman Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hilalin görülmemesi nedeniyle ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği duyuruldu.

Sudan ve Fas dini otoriteleri de aynı şekilde hilalin görülememesinden ötürü cuma gününün şaban ayının son günü olduğunu ve ramazan ayının başlangıcının cumartesi olduğunu açıkladı.

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